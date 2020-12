DMX & Drag-On Repped Ruff Ryders sur « No Love For Me »

Étant donné qu’hier a marqué le vingt et unième anniversaire de son troisième album studio … Et puis il y avait X, il est sûr de dire que DMX a un penchant pour ces versions de fin décembre. Exemple concret, un an avant l’album qui abritait « The Professional » est venu Chair de ma chair, sang de mon sang, le deuxième de deux albums DMX sortis en 1998. Ayant déjà longuement écrit sur le projet ici, il semble approprié de doubler et de mettre en valeur l’un des morceaux classiques de l’album.

Cette fois, nous regardons « No Love For Me », un hymne de Ruff Ryders avec Drag-On et Swizzy sur le rythme. Attirant les auditeurs dans un faux sentiment de sécurité avec un tempo délibérément lent, le morceau se met rapidement en marche avec le refrain le plus immédiatement contagieux de l’album. Il y a une accessibilité brute à la production, qui invite un flux plus rapide de l’animateur adaptatif Yonkers. «Si je vais voler, je vais voler toute la nuit, si je cherche quelque chose, c’est probablement une bagarre», prévient-il en glissant sur les cordes pincées de la guitare. « Si je vais baiser des salopes alors elles feraient mieux d’être serrées / Si c’est mort, alors la tête ferait mieux d’avoir raison. »

Bien que loin d’être le morceau le plus stimulant de DMX, « No Love For Me » reste une coupe remarquable ne serait-ce que pour capturer l’esprit du mouvement Ruff Ryders dans sa forme la plus pure. Aujourd’hui, vingt-deux ans plus tard, ces fenêtres sur le passé sont plus importantes que jamais. Joyeux anniversaire à un autre classique DMX.

LYRIQUES CITÉES

Merde ce que tu as entendu, je mourrai pour mes chiens

Je n’ai pas peur de la merde, je chevaucherai dans le brouillard

Même chose mais une taille plus grande que la vôtre

Je baise avec Drag-On, car il crache la flamme

Putain d’enfoiré, n’oubliez pas le nom