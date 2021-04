DMX a adoré regarder les filles dorées sur le plateau avec Gabrielle Union

Alors que les fans et les collègues d’Earl « DMX » Simmons continuent de partager leurs souvenirs préférés du regretté rappeur et acteur sur les réseaux sociaux, un clip évoquant son amour apparent pour Les filles d’or est devenu viral. Les informations proviennent d’une interview en 2017 avec Gabrielle Union, qui avait travaillé avec DMX sur le film d’action Jet Li. Cradle 2 the Grave en 2003. Dirigé par Sean Evans de l’émission YouTube Hot Ones, le clip de l’interview a été partagé par First We Feast peu de temps après la mort prématurée de DMX.

RIP DMX 💐 pic.twitter.com/ZqNjY7bqxp – Première fête (@firstwefeast) 9 avril 2021

« Saviez-vous que DMX aimé Les filles d’or? C’est un fait vraiment amusant », dit Union dans le clip, révélant que le rappeur-acteur avait passé beaucoup de temps sur le plateau à regarder la série dans sa bande-annonce. Comme l’explique Union, la plupart des autres sur le plateau avaient peur d’approcher le DMX après un « incident de morsure de chien » avec un PA. Finalement, Union est devenue la personne de référence pour aller chercher du DMX en cas de besoin, et elle le trouvait généralement en train de prendre un verre et de regarder la sitcom classique.

Imitant le DMX, Union a déclaré que le rappeur lui dirait: « Yo, prends un verre! Les filles d’or! Cette merde est drôle. «

«Nous aurions un Heineken, et parfois une petite couronne, et nous regardions Les filles d’or. Et il riait de façon hystérique, » Gabrielle Union ajoutée.

Vendredi, DMX est décédé à l’âge de 50 ans une semaine après une surdose de médicament et une crise cardiaque qui a suivi. Parmi les nombreux collègues pleurant le rappeur emblématique figurait Union, qui a été l’un des premiers à publier un message sincère sur Twitter en souvenir. Dans un tweet sombre, Union a écrit: « Pas de mots pour le moment. Rien d’autre qu’un amour féroce, des prières et une protection pour la famille, les amis et les fans de X. Cette perte est dévastatrice. »

« Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la toute fin », lit-on également dans une déclaration de la famille. « Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours. »

DMX n’était pas seul avec son amour pour la série, car Les filles d’or est l’une des sitcoms les plus appréciées de tous les temps. Créée par Susan Harris, la série comique classique a remporté le Primetime Emmy Award for Outstanding Comedy Series à deux reprises au cours de ses sept saisons, chacun des quatre acteurs ayant remporté ses propres victoires aux Emmy Awards pour son jeu d’acteur. La série a été une montre populaire avec une diffusion en continu sur Hulu et les abonnés Disney + sont ravis que l’émission arrive sur ce service plus tard cet été.

Après quatre femmes matures partageant une maison à Miami, Les filles d’or met en vedette Bea Arthur comme Dorothy Zbornak, Betty White comme Rose Nylund, Rue McClanahan comme Blanche Devereaux et Estelle Getty comme Sophia Petrillo. La série avait également une pléthore de stars invitées notables comme Leslie Nielsen, Alex Trebek, Burt Reynolds, Bob Hope, Sonny Bono, Mario Lopez, George Clooney et même Quentin Tarantino en tant qu’imitateur d’Elvis dansant.

RIP DMX. Le clip d’Union parlant de DMX et Les filles d’or nous vient de Nous nous régalons d’abord sur Twitter.

Sujets: Avis de décès, Golden Girls