DLC gratuit disponible pour 1 million d’exemplaires d’Atelier Ryza

Gust parvient à distribuer un million d’exemplaires de l’Atelier Ryza et ils ajoutent un DLC gratuit pour chaque jeu en guise de célébration.

Koei Tecmo a beaucoup à célébrer. Gust a réussi à se démarquer et a réussi à distribuer une quantité impressionnante de millions d’exemplaires de l’Atelier Ryza. C’est ce qu’ils ont réalisé entre les deux jeux qui composent la duologie entre les trois plates-formes sur lesquelles ils sont disponibles, bien sûr.

Avec les copies de PC, PlayStation et Nintendo Switch, ils ont réussi à devenir les versements les plus rentables de toute la saga. Pour célébrer le développeur, Gust nous apporte un cadeau spécial. Deux costumes spéciaux, un pour chaque jeu, peuvent être téléchargés gratuitement. Le premier titre reçoit le White Lily of Summer et le deuxième High Summer Formal.

Les deux téléchargeables sont déjà disponibles en téléchargement sur les différentes plateformes où les jeux sont disponibles. Le PSN Store européen, l’eShop et Steam ont déjà rendu les costumes disponibles gratuitement. Il s’agit simplement de mettre à jour les jeux, d’acheter manuellement le DLC et de profiter de notre prochain jeu.

Ce que les deux tranches de la duologie ont réalisé est impressionnant par rapport aux normes de Gust. Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout et Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sont les titres qui le composent. À ce jour, il n’y a pas eu de jeux plus réussis que ces deux-là dans la très longue franchise, qui comprend plus de vingt entrées principales.

Nombreux sont les fans qui attendent un tiers des aventures de Ryza après la fin du dernier jeu et la croissance des personnages. Avec les chiffres que l’alchimiste a pu faire ressortir, ce n’est qu’une question de temps avant que Koei Tecmo n’annonce son grand retour, espérons-le.