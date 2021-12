Djimon Hounsou parle des séquences d’action incroyables mais exigeantes de The King’s Man

Le cinéaste britannique Matthew Vaughn a le don de créer des séquences d’action spectaculaires, comme en témoigne The Kingsman : les services secrets et Déchirer, foutre une branlée. Mais les cascades, en particulier les combats à l’épée, dans son dernier film, L’homme du roi, s’est avéré difficile même pour une star de l’action vétéran comme Djimon Hounsou. Dans une interview avec ComicBook.com, Hounsou a déclaré ce qui suit :

« Eh bien, le plus gros défi avait à voir avec le caractère physique de la séquence d’action, et nous avons eu une aide formidable et avons été guidés par l’équipe de cascadeurs. Nos doubles corporels étaient absolument incroyables, vous ne pouviez pas faire la différence entre quand je entrer et quand mon cascadeur prend le relais. Mais cela dit, c’était une scène tellement difficile à tourner, très, très difficile. Bien sûr, elle a ses montagnes russes émotionnelles. Je veux dire, l’histoire, le drame émotionnel du père et du fils était joué tout au long de cette séquence. Mais c’était un très beau défi et certainement un qui est gratifiant de regarder le produit fini. »

Djimon Hounsou décrit ici une scène particulière qui est un mélange bizarre de danse et de combat. Hounsou, qui joue un rôle clé dans L’homme du roi comme Shola, un allié de confiance et ami du duc d’Oxford de Ralph Fiennes, Orlando, a eu du mal à filmer la scène susmentionnée. Mais l’acteur de 57 ans a réussi à s’en sortir indemne et, avec sa co-vedette Rhys Ifans (qui joue Raspoutine), a livré une scène de combat à la fois hilarante et exaltante. Vous pouvez le voir par vous-même dans le clip suivant, publié par 20th Century Studios.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Situé pendant la Première Guerre mondiale, L’homme du roi est une préquelle de 2014 Kingsman : les services secrets, qui à son tour était basé sur la bande dessinée de Mark Millar et Dave Gibbons, Les services secrets. L’homme du roi se déroule un siècle avant les événements du film de 2014 et se concentre sur la création de l’organisation d’espionnage titulaire. L’homme du roi présente une distribution de stars comprenant Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou et Charles Dance. Matthew Vaughn a réalisé le film à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Karl Gajdusek.

Le synopsis officiel de L’homme du roi « Alors qu’une collection des pires tyrans et cerveaux criminels de l’histoire se rassemblent pour préparer une guerre pour anéantir des millions de personnes, un homme doit courir contre la montre pour les arrêter. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement indépendante dans The King’s Man. »





Ayant été retardé de deux ans, L’homme du roi est finalement sorti le 22 décembre aux États-Unis. Jusqu’à présent, le film a reçu des critiques polarisantes de la part des critiques. Les séquences d’action très stylisées et exagérées sont le point culminant de L’homme du roi, mais le film a attiré les critiques pour son ton déroutant et son écriture médiocre. De plus, il a été pris en sandwich entre deux autres blockbusters, Spider-Man : Pas de chemin à la maison et La matrice : les résurrections. Comment L’homme du roi sera prix au box-office reste à voir. Mais même s’il sous-performe, un avenir lucratif attend le Kingsman la franchise. Plusieurs spin-offs et suites sont en cours de développement, avec Matthew Vaughn attaché en tant que producteur ou réalisateur.

Quant à Djimon Hounsou, il est apparu dernièrement dans Un endroit calme, partie II. En outre, il est l’un des rares acteurs à avoir fait partie des films Marvel et DC. Hounsou a récemment repris son rôle de Korath de gardiens de la Galaxie, Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Hounsou jouera également dans Shazam ! Fureur des Dieux, reprenant son rôle de sorcier du premier film.









Jason Momoa défend le genre de super-héros contre les critiques antérieures de Martin Scorsese La star d’Aquaman 2, Jason Momoa, explique les raisons pour lesquelles il aime le genre et pourquoi elles sont importantes pour lui.

Lire la suite





A propos de l’auteur