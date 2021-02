DJI: une vidéo de déballage montre un drone VR inconnu

Le premier drone «FPV» de DJI peut être vu dans un clip de déballage. Cela signifie un « drone de visualisation à la première personne » livré avec des lunettes de réalité virtuelle. Cependant, il est contrôlé de manière plus conventionnelle.

Le drone FPV est contrôlé avec un contrôleur de type manette de jeu. L’utilisateur voit ce que la caméra du drone capture avec des lunettes VR plutôt que sur un écran de smartphone. Il est donc plus attiré par l’action et peut voler comme Superman. La chaîne YouTube Dominion Drones a initialement publié la vidéo de déballage du nouveau drone, mais elle a rapidement disparu. Cependant, il est toujours accessible via d’autres canaux.

Aucun enregistrement de vol disponible pour le moment

Curieusement, le VR-Bille est disponible depuis 2019, mais il n’y a pas encore eu de drone adapté. Les photographies aériennes n’ont pas encore été publiées. On ne sait donc pas comment le nouveau drone se comportera en VR. La vidéo pratique montre le quadricoptère, le contrôleur et les lunettes VR sous tous les angles. C’est pourquoi les autocollants «NOT FOR SALE» et «DISPLAY DEMO» peuvent être clairement identifiés. La copie est donc destinée à être illustrée, probablement pour les revendeurs.

Sortie prévue en mars

Il y a eu des rumeurs depuis quelques mois sur un package avec un drone, un contrôleur et des lunettes VR de DJI. Comme le drone est évidemment complètement développé et qu’il existe déjà un modèle de démonstration, la sortie ne devrait pas tarder à venir. Il est fort possible que le « DJI FPV Combo » soit lancé en mars.