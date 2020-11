DJI Pocket 2: la mini caméra avec accessoires fait de vous un vlogger

Prêt? Et l’action! Le DJI Pocket 2 est toujours prêt à être utilisé lorsque vous l’êtes. La caméra à cardan avec ses dimensions extrêmement compactes peut vous accompagner partout – et avec les bons accessoires, le passage au vlog professionnel n’est pas du tout grand. Nous expliquons les différences avec le modèle précédent Osmo Pocket et vous présentons les accessoires optionnels.

DJI Pocket 2: caméra à cardan miniature

Le DJI Pocket 2 est extrêmement petit et prêt à être utilisé très rapidement.

Fidèle à la devise “Le meilleur appareil photo est celui que vous avez toujours avec vous”, le fabricant DJI a présenté l’Osmo Pocket en 2018. En attendant, il y a le successeur DJI Pocket 2, également en format de poche: les dimensions de la nouvelle caméra à cardan ne sont que de 124,7 x 38,1 x 30 millimètres, le poids n’est que de 117 grammes. La petite caméra est prête à être utilisée en une seconde, vous ne manquez donc aucun moment passionnant. Ce qui est spécial par rapport aux autres caméras, cependant, c’est la stabilisation: la petite came repose sur un cardan motorisé qui la stabilise sur trois axes. Cela permet un travail de caméra en douceur et des prises de vue à la main extrêmement fluides.

Voyage, vlog et plus: pourquoi ai-je besoin du Pocket 2?

Les utilisations possibles sont extrêmement diverses: grâce à son format et à la fonction panorama haute résolution, le Pocket 2 est le compagnon idéal en voyage. La fonctionnalité ActiveTrack 3.0 n’est pas seulement intéressante pour les vloggers, ce qui vous permet toujours de rester concentré sur vous ou d’autres personnes lors des enregistrements en mouvement. Vous n’avez pas besoin d’être un professionnel du montage vidéo pour créer de superbes clips – l’éditeur AI de DJI peut effectuer le post-traitement pour vous et crée automatiquement des vidéos avec des transitions et de la musique. Et avec les accessoires clerverem tels que le boîtier étanche, la caméra à cardan devient une véritable alternative à la caméra d’action.

DJI Pocket 2 contre Osmo Pocket: différences entre les modèles

Quelle est la différence entre le nouveau DJI Pocket 2 et le prédécesseur de deux ans, l’Osmo Pocket? Bien que les dimensions soient restées presque identiques, beaucoup de choses ont changé techniquement: DJI utilise un capteur de caméra plus grand dans le nouveau modèle – au lieu de 1 / 2,3 pouces, le capteur d’image est maintenant de 1 / 1,7 pouces. La résolution photo maximale est passée de 12 à 64 mégapixels, le champ de vision du DJI Pocket 2 est de 92 au lieu de 80 degrés (correspond à une petite image de 20 millimètres avec une ouverture de f / 1,8). Pour vous, cela signifie: vous obtenez plus dans l’image et pouvez vlogging ou prendre des selfies avec plusieurs personnes encore plus détendues.

La résolution vidéo maximale est toujours de 4K avec jusqu’à 60 FPS, le débit binaire est de 100 MBit et le nouveau Pocket 2 prend également en charge les vidéos HDR jusqu’à une résolution de 2,7K. DJI a également amélioré la mise au point automatique. Au lieu d’une fonction de ralenti quadruple, la nouvelle came offre un ralentissement 8 fois plus rapide des enregistrements et dispose de quatre microphones au lieu de deux. Les micros peuvent suivre la source de bruit lors du tournage, par exemple lors d’un panoramique ou d’un zoom. Excitant pour les vloggers: le DJI Pocket 2 est compatible avec les microphones cravate sans fil. Cela signifie que vous pouvez optimiser le son de vos vlogs avec un microphone à pince.

Voici à nouveau les données techniques les plus importantes et les différences entre le DJI Pocket 2 et l’Osmo Pocket en un coup d’œil:

DJI Pocket 2 DJI Osmo Pocket Capteur 1 / 1,7 pouces Capteur 1 / 2,3 pouces Résolution photo max. 64 MP Résolution photo max. 12 MP Vidéos max. 4K, 60 images par seconde, 100 MBit Vidéos max. 4K, 60 images par seconde, 100 MBit Champ de vision 92 degrés (ou 20 mm à f / 1,8) Champ de vision 80 degrés (ou 26 mm à f / 2.0) Vidéos HDR jusqu’à 2,7K pas de support HDR Ralenti 8x 4x ralenti 4 microphones 2 microphones

Les bons accessoires du microphone au filtre ND

Le DJI Pocket 2 est disponible dans le pratique Creator Combo avec les accessoires assortis.

La large gamme d’accessoires fait du DJI Pocket 2 un appareil photo polyvalent passionnant. Le fabricant propose les accessoires suivants dans sa gamme:

Mini joysticks pour un alignement rapide de la caméra et pour utiliser le zoom

pour un alignement rapide de la caméra et pour utiliser le zoom Microphone radio avec brise-vent

avec brise-vent Poignée polyvalente avec module WLAN / Bluetooth intégré, prise audio, récepteur de microphone radio, haut-parleur externe et support de trépied

avec module WLAN / Bluetooth intégré, prise audio, récepteur de microphone radio, haut-parleur externe et support de trépied Boîtier étanche pour les enregistrements sous-marins jusqu’à 60 mètres de profondeur

pour les enregistrements sous-marins jusqu’à 60 mètres de profondeur Lentille Grand angle pour un champ de vision de 110 degrés sans distorsion d’image

pour un champ de vision de 110 degrés sans distorsion d’image Station de chargement pour 1,5 frais supplémentaires et pour stocker des cartes microSD et des filtres ND

pour 1,5 frais supplémentaires et pour stocker des cartes microSD et des filtres ND Clip de téléphone Avec fixation pour trépied et griffe porte-accessoires pour la connexion au smartphone

Avec fixation pour trépied et griffe porte-accessoires pour la connexion au smartphone Couvercle de protection avec compartiments pour adaptateur pour smartphone, objectif grand angle, micro trépied et mini joystick

avec compartiments pour adaptateur pour smartphone, objectif grand angle, micro trépied et mini joystick Molette de contrôle pour contrôler les mouvements de panoramique et d’inclinaison de la nacelle

pour contrôler les mouvements de panoramique et d’inclinaison de la nacelle Micro trépied pour plus de stabilité de la caméra

pour plus de stabilité de la caméra Fixation de trépied avec filetage 1/4 pouce pour trépieds standard

avec filetage 1/4 pouce pour trépieds standard Tige d’extension avec joystick intégré et boutons pour contrôler le cardan

avec joystick intégré et boutons pour contrôler le cardan Jeu de filtres ND pour réduire la lumière solaire incidente

Si vous souhaitez acheter le DJI Pocket 2 directement avec les accessoires appropriés, il vaut la peine de jeter un coup d’œil au Set Creator Combo. En plus de la caméra à cardan, il contient divers accessoires tels que le mini joystick, le support de trépied, l’adaptateur pour smartphone, la poignée polyvalente, le micro trépied, l’objectif grand angle et le microphone sans fil.