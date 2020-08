DJI OM 4: Présentation du nouveau cardan pour smartphone avec support magnétique

Si vous souhaitez enregistrer des vidéos sans trembler avec la caméra de votre smartphone, vous avez besoin d’une main très ferme – ou d’un gadget comme le DJI OM 4. La nouvelle version du spécialiste des drones DJI a doté son cardan d’une pince magnétique pour une meilleure prise en main.

DJI a présenté le DJI OM 4 dans un communiqué de presse. Il s’agit d’un cardan pour smartphone qui compense automatiquement le tremblement de l’appareil photo et assure ainsi un enregistrement silencieux lors du tournage. Alors que le photographe devait toujours accrocher le smartphone dans un support dans les modèles précédents, cela est beaucoup plus facile et plus rapide avec le DJI OM 4.

Prêt à l’emploi rapidement grâce au support magnétique

La pince pour téléphone portable et le support de bague sont désormais magnétiques et le téléphone portable peut être facilement connecté au gadget. Grâce à son moteur puissant, le cardan maintient le téléphone stable et compense les tremblements. Il est actionné à l’aide des boutons du DJI OM 4 et le déclencheur de nombreux smartphones peut également être actionné à l’aide de ceux-ci.

Sortie au prix de 145 euros

En utilisant l’application gratuite DJI, l’utilisateur peut appeler des fonctionnalités telles que ActiveTrack 3.0, où il sélectionne des motifs que le système suit automatiquement. Des enregistrements au ralenti, par intervalles et panoramiques sont également possibles. Les vidéos enregistrées peuvent être éditées et coupées directement dans l’application à l’aide d’un éditeur vidéo.

Le DJI OM 4 est désormais disponible en magasin et coûte 145 euros.