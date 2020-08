DJI OM 4 est le nouveau stabilisateur de DJI qui se fixe désormais magnétiquement au mobile

Ces dernières années, DJI a construit certains des meilleurs cardans mobiles du marché avec sa gamme Osmo. Ces accessoires vous permettent de stabiliser l’appareil photo du smartphone et en même temps de le contrôler et de déplacer le téléphone pour obtenir des mouvements plus constants. Maintenant, le fabricant a mis en vente la nouvelle génération, le DJI OM 4. Il y a une caractéristique qui brille par rapport aux précédentes: tient le téléphone magnétiquement.





DJI OM 4 change la nomenclature et remplace l’ancien Osmo Mobile des générations précédentes. Mais on ne voit pas seulement un changement de nom par rapport aux précédents, il modifie également certaines de ses caractéristiques de base et son facteur de forme. Tout en permettant le même stabilisation et contrôle de la caméra Par rapport au modèle précédent, les changements importants se retrouvent dans son apparence physique.

Pliable et avec poignée magnétique

Le nouveau DJI OM 4 permet deux façons différentes de tenir le téléphone sur le stabilisateur. Le premier se fait au moyen d’une pince qui retient le téléphone s’il mesure entre 6,7 et 8,4 cm de large avec une épaisseur comprise entre 6,9 ​​et 1 cm. Cela vous permet de brancher pratiquement n’importe quel smartphone actuel sur le marché.

D’autre part, DJI propose également une sorte de bague qui se fixe à l’arrière du téléphone. Dans ce cas, il est limité à un seul smartphone et ne permet pas de passer constamment de l’un à l’autre. L’intéressant? Pour la pince et la bague, le stabilisateur lui-même y adhère magnétiquement grâce à un disque magnétique puissant sur les deux pièces. Cela permet au stabilisateur d’être mis en service et désactivé rapidement et naturellement.

DJI indique que votre nouveau DJI OM 4 a un 15 heures d’autonomie grâce à la batterie de 2450 mAh qui inclus. Cette batterie peut également être utilisée pour recharger d’autres appareils via ses ports USB-A et USB-C. D’autre part, il parvient à contenir un mobile pesant jusqu’à 230 grammes sans problème et se connecte à eux via Bluetooth 5.

Le cardan DJI se connecte à votre téléphone et vous permet de contrôler l’appareil photo pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos. Son objectif maximum est de stabiliser l’image, c’est-à-dire d’empêcher la caméra de faire des mouvements brusques lorsqu’elle se déplace et se déplace. Pour l’obtenir contre les mouvements en temps réel avec ses moteurs et son système de poids pour équilibrer la caméra.

En outre permet des fonctions plus intelligentes comment suivre automatiquement une cible marquée. DJI a également ajouté la possibilité d’utiliser le zoom dynamique pour le suivi de la cible. Deux autres nouvelles fonctions sont celles qui permettent un effet de torsion et une autre d’être clonée lors de la prise de photos panoramiques.

Fonction pour cloner DJI OM 4 lors du panoramique.

Le nouveau DJI OM 4 est disponible sur le site officiel de DJI et également sur Amazon pour 149 euros. Il n’est disponible qu’en une seule couleur (gris) et modèle, sans options et fonctionnalités différentes.

