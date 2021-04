DJI Air 2S officiellement présenté: c’est à quel point le nouveau drone est puissant

Le fabricant de drones DJI a présenté l’Air 2S – et a considérablement élargi le capteur par rapport au DJI Mavic Air 2. De plus, le DJI Air S2 enregistre des vidéos en résolution 5,4K et reconnaît encore mieux les obstacles.

DJI a présenté son nouveau drone dans un communiqué de presse. C’est le successeur du DJI Mavic 2 Air 2, même si la marque Mavic est omise. Contrairement au capteur 1/2 pouce, le nouveau quadricoptère mesure désormais 1 pouce avec une résolution de 20 mégapixels et une taille de pixel de 2,4 μm.

DJI Air S2 enregistre des vidéos en 5,4K avec jusqu’à 30 ips

Le DJI Air S2 enregistre des vidéos en résolution 5,4K avec 24, 25 ou 30 fps ou en 4K avec 60 images par seconde avec un petit facteur de recadrage. A titre de comparaison: le DJI Mavic Air 2 gère un maximum de 30 images par seconde avec enregistrement 4K. De plus, la bande passante d’enregistrement vidéo de 150 Mbps est plus élevée avec le nouveau modèle. Le zoom est possible jusqu’à quatre fois à 5,4K et jusqu’à huit fois à une résolution de 1080p. 8 bits, D-Log 10 bits et HLG-10 bits sont également pris en charge.

DJI Air S2: C’est combien coûte le successeur du Mavic Air 2

En termes de conception, cependant, le DJI Air S2 ne diffère guère de son prédécesseur – même la même batterie d’une capacité de 3500 mAh est utilisée. En revanche, il pèse 25 grammes de plus et le temps de vol passe de 33 à 31 minutes. Le poids supplémentaire est dû, entre autres, à deux capteurs à l’avant, qui sont responsables du « zoom binaculaire ». Ceci est particulièrement important pour éviter les collisions, car le quadricoptère détecte les obstacles à une plus grande distance à une vitesse plus élevée. Et cela à partir d’un total de quatre directions.

Le DJI Air S2 peut être commandé maintenant et coûte 999 euros.