DJI Air 2s: de nouvelles photos montrent le drone avec un capteur de 1 pouce

Le drone DJI Air 2s devrait avoir un capteur de caméra plus grand que le Mavic Air 2. Ceci est révélé par des photos de presse divulguées. Des informations sur d’autres équipements techniques ont également émergé.

Le capteur de la caméra du DJI Air 2s devrait même être deux fois plus grand que celui du drone précédent. Le Mavic Air 2 n’avait qu’un capteur 1/2 pouce, les nouvelles images du DJI Air 2 montrent l’empreinte « 1 pouce » et à côté « 20MP ». Cela signifie un capteur de 1 pouce, comme celui proposé par les appareils photo numériques haut de gamme, et une résolution de 20 mégapixels au lieu des 48 mégapixels du DJI Mavic Air 2. La taille du capteur est beaucoup plus importante pour la qualité d’image que la résolution, et surtout en basse lumière, le nouveau drone devrait prendre des vidéos et des photos nettement meilleures. Roland Quandt de Winfuture.de a publié les nouvelles photos Twitter.

Avec couleur 10 bits et HDR intelligent

Le blog Techniknews a également publié de nouvelles images et informations sur la technologie provenant d’une source inconnue. À 600 grammes, le drone serait 30 grammes plus lourd que son prédécesseur. Avec un espace colorimétrique de 10 bits, il peut apparemment enregistrer plus d’un milliard de couleurs, avec un «HDR intelligent» combinant plusieurs photographies afin d’améliorer la plage de contraste. Un hyperlapse (time lapse) et une fonction de panorama doivent également être proposés.

Nouveau suivi d’objet et pilote automatique 4.0

La fonction « ActiveTrack 4.0 » est censée suivre un objet et « Master Shots » effectue dix manœuvres différentes autour d’un sujet et prend de courtes photos. Le pilote automatique doit recevoir une mise à jour vers la version 4.0 et reconnaître les objets étrangers dans toutes les directions afin de pouvoir les éviter. La mémoire interne mesure censément 8 Go et la batterie aurait une capacité de 3500 mAh. Le nouveau drone devrait prendre en charge les lunettes FPV Goggles V2, connues du drone DJI FPV.

Le prix des Air 2 serait supérieur à 800 euros et la présentation serait toujours prévue pour avril. Ensuite, il devrait bientôt montrer si les rumeurs sont vraies.