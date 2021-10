DJI Action 2: la caméra d’action modulaire de DJI est disponible dès maintenant

Le fabricant de drones DJI a officiellement présenté le successeur de sa caméra d’action Osmo Action : la DJI Action 2. La petite caméra dispose d’un capteur de 12 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en résolution 4K jusqu’à 120 FPS. La particularité : l’action cam peut être étendue avec des modules magnétiques.

L’action cam mesure 39 x 39 x 22,3 millimètres et est étanche jusqu’à une profondeur de 10 mètres sans boîtier supplémentaire. Avec un boîtier supplémentaire, la caméra est étanche jusqu’à 60 mètres de profondeur. L’objectif couvre un champ de vision allant jusqu’à 155 degrés. À l’arrière se trouve un écran tactile OLED de 1,76 pouce, via lequel le DJI Action 2 est actionné. De plus, grâce à un verrou magnétique innovant, la caméra d’action peut être étendue avec divers modules, écrit DJI sur sa propre page d’accueil.

Clip sur écran supplémentaire et module de batterie supplémentaire avec un aimant

Les modules qui peuvent être fixés par des aimants comprennent un écran tactile OLED avant supplémentaire et une batterie. DJI a développé le module d’écran tactile spécialement pour les vloggers. Il permet aux utilisateurs d’utiliser la caméra tout en enregistrant tout en se filmant. Mais il y a plus dans le module : il complète le microphone unique de l’Action 2 avec trois microphones supplémentaires. Cela garantit un paysage sonore plus réaliste lors de l’enregistrement.

Ceux qui optent pour le module de batterie, en revanche, obtiennent – en fonction de la résolution et de la fréquence d’images – de l’énergie supplémentaire pour jusqu’à 180 minutes de tournage. De plus, le module étend la caméra d’action avec un emplacement supplémentaire pour carte microSD.

De nombreux formats et résolutions vidéo

En plus des enregistrements en résolutions 4K avec 120 FPS, le DJI Action 2 permet également des enregistrements 2,7K et 1080p avec des fréquences d’images variables, à la fois au format 16: 9 et 4: 3. Les enregistrements au ralenti sont possibles avec jusqu’à 8 fois de ralentissement. L’Actioncam maîtrise également les vidéos time-lapse.

La stabilisation d’image électronique Rocksteady 2.0 et HorizonStead devraient garantir que les vidéos ne tremblent pas même avec beaucoup de mouvement.

Disponibilité et prix

Le DJI Action 2 est désormais disponible et décliné en deux bundles : Le combo double écran DJI Action 2 coûte 519 euros, le combo DJI Action 2 power est disponible à partir de 399 euros. Les utilisateurs peuvent également acheter les deux modules séparément.