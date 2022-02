Dj Tillu Date de sortie 2022, Telugu, Hindi, OTT Date de sortie

Date de sortie de Dj Tillu 2022 confirmée: Découvrez la date de sortie OTT 2022 de Dj Tillu ainsi que les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire sur cet article:

Cette série a acquis une énorme popularité après avoir diffusé quelques épisodes qui se poursuivent avec la nouvelle saison passionnante. Lorsque cette série est sortie, les fans sont très excités par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de connaître l’épisode suivant, qui est la date de sortie de Dj Tillu.

Dj Tillu date de sortie 2022 confirmée

Dj Tillu sortira le 11 février 2022 sur la plate-forme Aha OTT. La 1ère saison de Dj Tillu a été renouvelée, cependant, on ne sait pas encore combien d’épisodes dans la saison 1. Les fans de cette série attendaient depuis longtemps la date de sortie de Dj Tillu. Le premier ministre de Dj Tillu a mis les fans sur le bord de leur siège avec curiosité pour savoir ce qui se passera dans la saison à venir. Cela pourrait être la raison pour laquelle tant de fans ont recherché la date de sortie de la saison 1 de Dj Tillu.

Dj Tillu est une série dramatique indienne. Dans Dj Tillu, vous verrez beaucoup de Romance. Dj Tillu est réalisé par Vimal Krishna et écrit par Sidhu Jonnalagadda et Vimal Krishna. Cette série à venir est produite par Suryadevara Naga Vamsi.

Aperçu de la date de sortie de Dj Tillu 2022

Nom de la saison Dj Tillu Numéro d’épisode 01 Genre Bandes sonores de longs métrages Réalisateur Vimal Krishna Date et heure de sortie de Dj Tillu 11 février 2022 Compte à rebours pour la date de sortie 06 jours pays Inde Langue hindi, télougou

Compte à rebours de Dj Tillu date de sortie 2022

Dj Tillu sortira le 11 février 2022. Ainsi, son compte à rebours ne compte que 06 jours. Oui! Il ne reste plus que 06 jours pour que Dj Tillu se déploie !

Le casting de Dj Tillu date de sortie 2022

Distribution et équipe :

Avec : Siddhu, Neha Shetty, Prince Cecil

Histoire et scénario de : Vimal Krishna

Dialogues : Siddhou

Directeur artistique : Avinash Kolla

Costumière : Mouna Gummadi

Publicité en chef : Maruthirao G

Directeur musical : Sri Charan Pakala

Monteur : Navin Nooli

DOP : Sai Prakash Ummadisingu

Producteur exécutif : Dheeraj Mogilineni

Musique de fond : Thaman S

Producteur : Suryadevara Naga Vamsi

Réalisateur : Vimal Krishna

Bannière : Divertissements Sithara

Présentateur : PDV Prasad

Où regarder Dj Tillu date de sortie 2022 ?

Nous pouvons regarder cette série sur la plateforme Aha OTT. Sur la plateforme Aha OTT Here, tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. À l’heure actuelle, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série Web et série dramatique via diverses plates-formes en ligne à tout moment et de n’importe où, comme YouTube TV, Direct TV, lecteur MX, Amazon Prime, Netflix ou tout autre plates-formes. Chaque fois qu’elle arrive sur ces chaînes et applications, vous pouvez utiliser le moyen de regarder cette série et nous ne promouvons ni ne poussons le monde du piratage.

Conclusion : Dj Tillu date de sortie 2022

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette série Web indienne Dj Tillu Date de sortie sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Toutes les informations que nous partageons dans cet article proviennent de sources officielles et nous ne partagerons jamais d’informations erronées. Si vous avez des questions concernant Dj Tillu, veuillez nous commenter dans la section des commentaires.

FAQ – Dj Tillu date de sortie 2022

