DJ Snake et Dhee illuminent le monde avec le premier single Spotify d’Inde — Spotify

Spotify Singles a récemment atteint un le cap des 5 milliards de streams. En seulement quatre ans et demi, le programme a compté plus de 630 enregistrements de plus de 300 artistes de tous genres et dans des pays du monde entier. Des artistes tels que Tove Tiens, John Légende, LeAnn Rimes, Zara Larsson, Piquer, Ed Sheeran, Lauv, et Norah Jones ont profité de l’opportunité d’enregistrer une version de leur propre chanson ou de reprendre un hit préféré – et dans le processus, ils ont créé quelque chose de nouveau et de spécial tout en ouvrant la possibilité de découvrir la chanson à plus d’auditeurs sur de nouveaux marchés.

Maintenant, il y a un nouvel ensemble d’artistes qui se lancent dans le mix et ouvrent les portes du programme Spotify Singles sur son nouveau marché : l’Inde. À l’occasion de la Journée mondiale de la musique, le 21 juin, Spotify a lancé « Profitez d’Enjaami – Spotify Singles», une collaboration entre un artiste tamoul basé en Inde Dhi et producteur de disques et icône français populaire DJ Serpent.

Le morceau original de Dhee « Enjoy Enjaami » est une chanson en langue tamoule avec Arivu, qui a également écrit les paroles, et a été produite par Santhosh Narayanan. Le morceau est devenu viral avec plus de 15 millions de flux sur Spotify, marquant une étape importante pour le premier single d’un artiste régional. Le morceau n’a pas seulement été diffusé massivement dans la ville tamoule de Chennai, mais également dans d’autres villes d’Inde et dans des villes du monde telles que Kuala Lumpur, Toronto et Londres. En réunissant Dhee avec DJ Snake, qui a un énorme succès en Inde, le nouveau morceau Spotify Singles est un moyen pour les deux artistes d’atteindre un public encore plus large en Inde, en France et au-delà.

« J’aime que les gens du monde entier vibrent sur cette version de » Enjoy Enjaami « », a déclaré DJ Snake Pour l’enregistrement. « La première fois que j’ai entendu la chanson, je savais que je voulais travailler dessus. Une fois que l’opportunité s’est présentée, il m’a fallu deux heures pour la recréer pour un public mondial. Même si de nombreux auditeurs ne comprennent pas les paroles, cela ne fait que confirmer davantage que la musique est sans frontières. Le fait que les streams viennent du monde entier me rend si heureux.

Au cours de ses 10 premiers jours sur la plate-forme, le single a amassé plus de 1,4 million de streams en Inde et en France, mais aussi sur des marchés comme l’Allemagne, le Mexique, le Japon et le Brésil, entre autres. Il a figuré dans plus de 60 listes de lecture éditoriales Spotify, dont 30 listes de lecture New Music Friday et plus de 10 000 listes de lecture d’utilisateurs à travers le monde. Les artistes et le morceau ont également figuré sur le panneau d’affichage de Spotify à Times Square à New York pendant la semaine de sortie.

Faisant écho aux sentiments de DJ Snake, Dhi a déclaré: «Je suis tellement reconnaissant et époustouflé de penser au nombre de personnes à travers le monde qui écoutent cette chanson. Cette chanson signifie beaucoup pour nous et c’est aussi mon premier single. Après tous les beaux retours que nous avons reçus de l’Inde, je suis submergé par la réponse des auditeurs du monde entier, c’est tellement réconfortant. La portée mondiale de Spotify a ouvert des opportunités pour des artistes comme moi de diffuser de la musique et de vraiment rassembler les gens.

Ce single n’est pas la première collaboration de ce genre qui transcende les frontières et les genres. Récemment, l’artiste coréen RADAR Alexa en partenariat avec l’artiste MENA RADAR Bader pour le plus récent single du programme. Des initiatives comme celles-ci permettent aux cultures musicales riches de se polliniser et d’atteindre de nouveaux auditeurs dans plus de 170 marchés à travers le monde.

Des artistes indépendants émergents de l’Inde aux plus grands artistes établis, Spotify a soutenu l’écosystème musical local non seulement sur le marché, mais dans le monde entier. Ce n’est que le premier, espérons-le, de nombreux singles Spotify d’Inde, quelque chose qui nous aidera à accélérer la découverte de plus de genres de musique locale.

Envie de vous régaler avec les visuels d’Enjoy Enjaami combinés à l’ambiance musicale internationale de DJ Snake ? Vérifiez-le ici.