DJ Scheme se connecte avec Cordae, Ski Mask The Slump God et faites une excursion d’une journée sur « Soda »

Bientôt, DJ Scheme partagera son premier album, et pour lancer les choses, il a décidé de livrer un single de feu mettant en vedette trois artistes qu’il appelle ses «frères». DJ Scheme, élevé en Floride, n’était autrefois bien connu que sur la scène locale, mais après avoir travaillé avec une foule d’artistes émergents comme Juice WRLD et XXXTentacion, il a commencé à cultiver une clientèle locale tout en suscitant le respect de ses collègues artistes.

Scheme a récemment partagé que son premier projet Famille est en route et vendredi 13 novembre, le producteur a sorti le premier single de l’album « Soda » avec Ski Mask The Slump God, Cordae et Take A Daytrip. La piste est sûre de devenir un favori des fans alors que Scheme se prépare à ce que nous ne pouvons qu’attendre sera une épopée Famille sortir. Diffusez « Soda » et dites-nous quelles paroles ressortent.

Paroles de citations

Tous ces autres négros à grosse casquette, euh, euh, euh

Camion Lambo droit pas noir

Shoppin ‘chez Saks sur Fifth Ave, euh, euh, euh

Ma fille à naître a un père riche

La première voiture va être un Hellcat, euh, euh, euh