DJ Scheme partage « Family » Ft. Lil Yachty, Cordae, Skrillex, Ty Dolla € ign, etc.

Alors que les jours et les heures se sont écoulés avant la sortie de son premier album, DJ Scheme n’a pas réussi à contenir son enthousiasme. Si vous avez suivi l’artiste de Floride, vous n’avez pas pu manquer ses mises à jour en cours sur son premier album, Famille. C’est quelque chose qui est plus qu’un travail d’amour pour Scheme, mais c’est un projet qui rassemble certains de ses amis les plus proches et les plus chers dans l’industrie.

Le battage médiatique autour FamilleLa sortie de Scheme s’est intensifiée après que Scheme a partagé « Soda » il y a quelques semaines avec Ski Mask The Slump God, Cordae et Take A Daytrip. La chanson est rapidement devenue un favori parmi les fans, et c’est l’un des nombreux atouts de sa sortie. Autres fonctionnalités sur Famille incluent Skrillex, Zacari, Joey Bada €€, ZillaKami, Danny Towers, Lil Yachty, Lil Mosey, Ty Dolla € ign, Lil Gnar, Shakewll, iann dior, TheHxliday, Tes X, Jackboy, Robb Bank €, Lil Keed, Cris Dinero et G.Wakai.

Courant Famille et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. Le mal du pays avec Skrillex et Zacari

2. Ne faites confiance à personne (2 mes frères) ft. Joey Bada €€

3. Thor’s Hammer Worthy ft. Masque de ski The Slump God & ZillaKami

4. E-ER ft. Ski Mask The Slump God, Danny Towers & Lil Yachty

5. Bussin ‘Out avec Lil Mosey et Ty Dolla € ign

6. Soda ft. Take A Daytrip, Cordae, Ski Mask The Slump God

7. Splurgin avec Lil Gnar et Shakewell

8. Bébé ft. Iann dior

9. Chute de 4 pi. TheHxliday

10. Tout va bien avec Tes X

11. Blue Bills ft. € NOT et Fenix ​​Flexin ‘

12. How You Feel (Freestyle) ft. Lil Yachty, Danny Towers, Ski Mask The Slump God

13. Zebra ft. Jackboy & Danny Towers

14. 3 Somme avec Robb Bank €

15. Au sommet de la montagne, Lil Keed

16. Feel It avec Cris Dinero et G.Wakai

17. Morceau de mon cœur