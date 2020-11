DJ Scheme bat les GRAMMYs au nom de XXXTentacion & Juice WRLD

DJ Scheme appelle les GRAMMY Awards, affirmant qu’ils “sh * t sur” à la fois XXXTentacion et Juice WRLD.

L’une des omissions notables de la cérémonie de nomination aux GRAMMY Awards de cette année était Juice WRLD, dont l’album posthume Les légendes ne meurent jamais n’a pas été nominé malgré une bonne performance commerciale. Tout comme un certain nombre d’artistes l’ont déjà exprimé, DJ Scheme, l’un des amis proches de Juice WRLD, appelle la Recording Academy pour avoir apparemment snobé le regretté artiste. Il est également revenu à la cérémonie de l’année dernière, les critiquant pour ne pas avoir reconnu XXXTentacion pendant le segment “In Memoriam”.

Scott Dudelson / “Honnêtement, je vais juste le dire avant de prendre une douche très vite. Baiser les GRAMMY, me sucer la bite”, a déclaré DJ Scheme dans une vidéo Instagram. “Tu n’as pas rendu hommage à mon frère [XXXTentacion] quand il est décédé, il était sans doute l’un des plus grands artistes de notre génération. Et maintenant cette année, tu chies sur Juice [WRLD]. Va te faire foutre. Suce ma bite. Tout le monde sur le plateau, va te faire foutre. “ Le message explicite était accompagné d’une légende, qui était tout aussi fortement formulée. “Vous chiez sur Jahseh ne le respectait même pas assez en tant qu’artiste Ou en tant qu’humain pour dire RIP. Ensuite, vous chiez sur du jus qui n’a littéralement aucun sens, c’est l’un des plus gros albums de l’année”, a déclaré Scheme. “ABSOLUTE DOG SHIT ACADEMY.” DJ Scheme travaille actuellement sur la sortie de son nouvel album FAMILLE, qui sort le 4 décembre et présente Juice WRLD. Pensez-vous que Juice WRLD a été snobé? Repose en paix avec Juice et X.