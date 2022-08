DJ Khaled et Sylvester Stallone avec des premières cette semaine

Nouvelle liste faite par Presse associée de l’avenir des services de streaming, des plateformes musicales, du cinéma et de la télévision aux États-Unis. Les dates peuvent varier dans d’autres pays.

CINÉMA

samaritain

En tant que star de cinéma d’action, les personnages les plus emblématiques de Sylvester Stallone – Rocky Balboa, Rambo – ont toujours compté sur la force brute pour leurs pouvoirs. (Cela et peut-être une hormone de croissance.) Mais dans « Samaritan », Stallone, 76 ans, incarne un super-héros vieillissant doté d’une force surhumaine vivant anonymement en tant qu’éboueur. Le film, dont la première aura lieu le vendredi 26 août à Amazon Prime Vidéoa été réalisé par MGM et a repoussé sa date de sortie plusieurs fois au cours des deux dernières années avant de venir exclusivement sur la plateforme de streaming.

Pages drôles

« Funny Pages », qui ouvre le vendredi 26 août dans les salles et en vidéo à la demande, a connu une route encore plus sinueuse jusqu’à sa première. Owen Klin (le fils de Kevin Kline et Phoebe Cates) a eu du mal à attirer l’attention lors de ses débuts en tant que réalisateur, jusqu’à ce que les réalisateurs de « Gemmes non taillées » (« Diamants bruts ») Josh et Benny Safdie rejoint en tant que producteurs. A24 a acheté le film et il a fait sa première cette année dans la section Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Le film – une histoire crasseuse de passage à l’âge adulte qui a l’esprit d’un film indépendant des années 90 – est l’un des débuts les plus remarquables de l’année. daniel zolghardri joue le rôle d’un dessinateur adolescent qui abandonne sa vie privilégiée à Princeton, dans le New Jersey, pour vivre seul à Trenton et chercher à devenir un artiste dans un style R. Crumb-esque.

Vous pourriez également être intéressé par : ‘Samaritan’, un film avec Sylvester Stallone : intrigue et bande-annonce

moi temps

Dans « Me Time » (« Du temps pour moi ») kevin cerf joue un père au foyer quand sa femme (Salle Regina) et ses enfants partent en week-end, lui permettant de renouer avec un vieil ami (Mark Wahlberg). Son temps sans sa famille devient sauvage. Le film sortira le vendredi 26 août sur Netflix.

Police de caractère: Jake Coyle de l’Associated Press

MUSIQUE

God Did de Dj Khaled

Si 13 est un chiffre malchanceux, ne le dites pas à DJ Khaled. Sa nouvelle production « God Did » est son 13e album et il l’a fait connaître avec le tube « Staying Alive » avec ses fréquents collaborateurs. Canard Oui Petit bébé. Une autre combinaison de l’album, qui sortira le vendredi 26 août, est une chanson avec Future et Lil Baby, selon un post Instagram. Khaled a également confirmé que Future aura deux chansons sur l’album. Et dans un autre post, il a salué ses collègues rappeurs pour « croire » en lui. « Ils ne croient pas en nous, Future l’a fait, Lil Baby l’a fait », a écrit Khaled. Si cela ne suffit pas pour attirer votre attention, plus tôt en août, il a confirmé que Jay Z serait un autre invité sur l’album.

Young Blood de Marcus King

Marcus King et ses impressionnants talents de guitariste ont de nouveau fait équipe avec le chanteur des Black Keys et producteur lauréat d’un Grammy Award. dan auerbach pour créer l’album « Young Blood », qui sortira le vendredi 26 août. « Young Blood » est la nouvelle sortie de King après l’album nominé aux Grammy Awards « El Dorado » et comprend le morceau bluesy-rock « Blood on the Tracks ». Membre d’une famille de musiciens, les dons artistiques de King lui ont valu des fans depuis l’adolescence, son album est fortement influencé par le rock et le rock and roll des années 70. L’une des pièces présentées est « Good and Gone ».

Claptrap de Duncan Sheik

Duncan Sheik revient avec de la nouvelle musique le vendredi 26 août après avoir travaillé pendant un certain temps dans des comédies musicales. « Claptrap » est le neuvième album studio de l’auteur-compositeur-interprète et son premier en sept ans. Il contient la séduisante « Experience », la ballade à la Peter Gabriel « Maybe » et la chanson électronique « There’s No Telling », qui fait un clin d’œil à ses racines théâtrales avec le couplet « Ne pleure pas pour moi, Argentine ». L’interprète de « Barely Breathing » a élargi sa réputation sur scène, notamment dans les pièces de Broadway « Spring Awakening », « American Psycho » et « NOIR ».

Police de caractère: marque kennedy de l’Associated Press

Vous pourriez également être intéressé par : Manifest, série : combien de saisons a-t-elle et où la regarder

la télé

Le voleur, sa femme et le canot

Le surnom de Canoe Man (Canoe Man) semble sympathique, il s’agissait en fait d’un homme britannique qui a simulé sa mort en se noyant pour frauder un assureur. La mini-série « Le voleur, sa femme et le canoë » est basée sur l’histoire vraie d’un homme dont le plan s’écartait considérablement de ce qu’il avait promis à sa femme. Le couple, interprété par Eddie Marsan (« Sherlock », « Ray Donovan ») et Monica Dolan (« Un scandale très anglais »), n’a pas dit la vérité à ses enfants qui ont pleuré la mort de leur père alors qu’il était réellement vivant, ce qui n’a pas favorisé le mariage avec le juge qui a présidé l’affaire. La série sera diffusée le mardi 23 août sur le service de streaming BritBox.

Bébés Katrina

« Katrina Babies » révèle les ravages de ce fameux ouragan à la Nouvelle-Orléans. Le documentaire de HBO est d’Edward Buckles Jr., originaire de la Nouvelle-Orléans et originaire de la Nouvelle-Orléans, qui avait 13 ans lorsque l’ouragan meurtrier Katrina a frappé la ville en 2005. Buckles Jr. a passé les six dernières années à recueillir des souvenirs de ceux qui ont vécu le tragédie quand ils étaient jeunes. Le film combine des interviews, des vidéos personnelles et des images d’archives pour révéler la douleur qui persiste encore chez les survivants et démontrer le traumatisme du racisme multigénérationnel. « Katrina Babies » sera diffusée le mercredi 24 août sur HBO et sera disponible plus tard sur HBO Max.

Les Boleyn : une famille scandaleuse

Vous cherchez quelque chose à regarder avant le retour de « The Crown » plus tard dans l’année ? Essayez « Les Boleyns : une famille scandaleuse » de PBS, une docu-série en trois parties qui sera diffusée le dimanche 28 août sur PBS et PBS.org. Beaucoup sauront qu’Anne Boleyn (connue en anglais sous le nom d’Anne Boleyn), la deuxième épouse d’Henri VIII, a été décapitée pour des crimes présumés d’adultère et de trahison. Il s’avère que le destin d’Anne a été fondé non seulement sur ses ambitions idéalistes, mais sur une famille avide de pouvoir, comme le détaille la série avec de rares lettres et documents originaux du XVIe siècle, la perspective des érudits Tudor et des reconstitutions dramatiques.

Police de caractère: Lynn Elber de l’Associated Press