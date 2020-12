DJ Envy dit qu’il s’est dit après avoir trompé sa femme

Dans une récente exclusivité de « Behind Every Man », DJ Envy a révélé comment il avait dit clairement à sa femme de l’avoir trompée.

DJ Envy explique comment il a réussi à dire clairement à sa femme de l’avoir trompée et comment ils ont pu rester ensemble malgré cela. Il y a plus de dix ans, Envy a trompé sa femme, Gia Casey, avec son ancienne maîtresse, Erica Mena, qui est maintenant mariée à Safaree Samuels. À l’époque, c’était un scandale très compliqué – un scandale qui a discrètement fait rage jusqu’en 2018 lorsque Mena a répondu au commentaire d’un fan sur Instagram: « Allez dire à sa femme qu’il pense à moi à nouveau », ajoutant: « On me mentionne toujours. sur ses petites plates-formes et s’il continue à le faire un jour, j’aurai le temps de dire LA VÉRITÉ sur tout cela. » Elle a suivi ses commentaires avec une vidéo, s’adressant à ses abonnés. Depuis lors, outre le petit tweet agressif passif ou la légende d’Instagram ici et là, les choses ont apparemment explosé. Alors, quel meilleur moment pour rouvrir le dossier dans un Derrière chaque homme exclusif, amirite? Casey a commencé par révéler comment elle avait initialement entendu parler de l’infidélité de son mari. «J’ai recherché son nom sur Google», a-t-elle déclaré, «Un blog est apparu. Et quand j’ai cliqué sur le blog, j’ai vu une conversation et l’une des filles a dit à l’autre fille:« Eh bien, c’est pourquoi vous êtes avec DJ Envy et sa femme est assise à la maison sans aucune idée. « « Elle était comme, ‘Hey,' » Envy intervint. « » Si tu as quelque chose à me dire, tu dois me le dire maintenant. » Bien sûr, comme la plupart des hommes, c’est comme: ‘Je n’ai rien à vous dire, je ne sais pas de quoi vous parlez.’ « Gia a ensuite révélé qu’Envy avait initialement tenté de nier les allégations et de se retourner les tables sur sa pour même laisser entendre qu’il pouvait faire une telle chose. « Il était tellement furieux que je suggérerais même qu’il puisse faire quelque chose comme ça à la femme qu’il aimait plus que la vie elle-même », a-t-elle dit. «Elle était comme, ‘Je sais. Je veux que tu me le dises. Si tu veux être un homme, dis-moi’ c’est comme ça qu’elle a découvert. Je me suis dit, ‘admit Envy. Regardez la bande-annonce complète de l’épisode ci-dessous.