DJ de 12 ans arrêté après avoir organisé des raves dans les toilettes des écoles

Comme si 2020 n’était pas déjà assez étrange, vendredi 18 décembre dernier, une curieuse arrestation a été effectuée dans la ville britannique de Manchester, après qu’un garçon de 12 ans ait profité de la récréation de son école pour organiser une rave avec ses pairs dans les toilettes.

La rencontre organisée par Cael Bell aurait lieu à l’école catholique de Saint Antoine, s’étendant pendant 30 minutes avant que les professeurs ne réussissent à s’arrêter et à dire chemin, son équipe a confisqué DJ.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Saturday Night Live »: Jim Carrey démissionne de son rôle de Joe Biden

Dans un rapport au Mirror, Louise, la mère de Cael, a assuré que son équipement son et lumière a été confisqué. Par un post sur Facebook Pour donner plus de détails sur le fait, elle expliquerait qu’elle a réussi à voir le côté drôle de la question, en demandant aux internautes « Ai-je tort de trouver cela drôle? ».

«J’ai dû rire. Cela a été une année terrible et je ne pouvais pas être en colère contre mon fils pour avoir essayé de répandre un peu de joie », dit-elle, assurant qu’il semblait logique de recevoir l’appel de l’école. « Cael Il s’est levé, habillé et prêt pour l’école tôt, ce qui était du jamais vu dans notre maison. Il avait le plus grand sourire sur son visage, alors je savais qu’il avait quelque chose dans sa manche. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ian McKellen Magneto est vacciné contre Covid-19

Fiona dit que lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était si heureux, il répondrait qu’il y aurait une rave à l’école, mais il n’y a pas trop réfléchi et n’a pas pensé à demander si c’était vrai ou non. «Mais quand j’ai entendu ce que Cael avait fait, pour annoncer dans Snapchat et vraiment l’organiser et proposer des rafraîchissements, je ne pouvais m’empêcher de voir le côté drôle. «

La maman du jeune homme ajoute que retrouvez des vidéos de l’événement, tandis que la publication partage certaines des compétences de votre enfant en tant que DJ dans sa chambre. Il conclut que le père a trouvé cela drôle aussi, mais ils ont tous les deux accepté d’utiliser la punition pour leur fils tout en décidant d’être en colère ou non à propos du fait.