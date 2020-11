DJ Akademiks se sépare du complexe; La «  lutte quotidienne  » est morte

DJ Akademiks a annoncé aujourd’hui qu’il quittait Complex, et que Lutte quotidienne est en cours d’annulation.

Cet été, Ak a été brièvement suspendu de Lutte quotidienne pour les commentaires qu’il a faits à propos de Chrissy Teigen sur Twitch, la traitant de « salope » et de « pute » et lui disant de « sucer une bite ».

Il semble que la relation entre Ak et la société de médias ne se soit jamais rétablie et maintenant c’est fini – avec l’émission, Joe Budden et lui ont fondé des dommages collatéraux.

Selon Ak, il est au courant de la scission permanente – qu’il appelle une décision mutuelle – depuis environ un mois, mais vient de l’annoncer aujourd’hui. Il a remercié Complex pour l’opportunité, mais les a également critiqués pour la façon dont ils ont géré son bœuf avec Freddie Gibbs, disant qu’il n’avait pas l’impression qu’ils avaient le dos.

Lutte quotidienne la dernière date de diffusion aura lieu à la mi-décembre.

Qui a un avenir plus prometteur, Complexe ou DJ Akademiks?