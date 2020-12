DJ Akademiks frappe Rory et Mal tout en louant Joe Budden

Cela a commencé avec lui et Joe Budden, et Ak a fait l’éloge de son aîné et de «l’ambition» de Joe lorsqu’il a annoncé sa séparation avec Complex.

Il n’avait rien de gentil à dire, cependant, sur les acolytes actuels de Joe, Rory et Mal. [Jump to 15 minutes.]

«Parfois, nous sommes coupables de rester trop longtemps à la fête», dit-il. «Neuf mois à Joe sont partis. Joe a en quelque sorte offert une invitation à venir à REVOLT. Je vais être honnête avec toi, je n’étais pas avec ça … Si vous ne me parlez pas. Écoute-moi, je ne suis pas Rory et je ne suis pas ce Mini Mal, d’accord? «Cela devrait être très évident dans ce que j’ai construit, parce que ces connards sont en difficulté. Les faits! Je vais avoir raison. Tu sais ce que j’aime dans ce que Joe a fait? Joe gagne des millions, il s’en fiche. Vous voyez ces petits fesses n * ggas Rory et Mini Mal, ces n * ggas vivent comme un chèque pour vérifier … Ce n’était jamais moi. Demandez à Joe quand je suis arrivé à son berceau la toute première fois. Je suis arrivé à son berceau dans une voiture de 180 000 €, G-Wagon. Les faits. J’ai eu ça sur YouTube. J’allais vraiment bien. Je gagnais 100 000 € par mois. Nous sommes allés au Complexe, ils nous ont donné 10 000 € pour… c’était censé être un spectacle hebdomadaire. «

