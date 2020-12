DJ Akademiks déchire Ebro et Peter Rosenberg après avoir été qualifié de «  piratage  »

DJ Akademiks est d’humeur conflictuelle. Juste après s’être disputé avec Meek Mill sur Clubhouse, il a fustigé Ebro Darden et Peter Rosenberg de Hot 97.

Rosenberg a qualifié Akademiks de « hack sans talent », c’est pourquoi il est parti.

« Les Ebros et les Rosenberg détestent ma position dans la culture, parce qu’Ebro était l’endroit où vous deviez aller pour obtenir de la pertinence dans le Hip Hop. Cela n’est plus le cas », a déclaré Ak lors d’une diffusion en direct sur Twitch. « Je pense qu’il m’en veut pour ça … Vous travaillez dans une station de radio que vous ne possédez pas … Ya’ll n * gggas mis en place par vos entreprises. Je me suis mis. »

Ak est ensuite allé juste à Rosenberg.

« Rosenberg, tu fais la radio depuis longtemps. J’ai éclipsé toute ta carrière de putain. Tu n’es pas synonyme de cette culture. Ton nom n’a pas plus de poids que le mien, ce sont des faits », a déclaré Akademiks.

Ak a-t-il raison? Son nom est-il plus grand et plus important que Ebro et Rosenberg dans le hip-hop?

Mettre à jour: Rosenberg dit à Ak de baisser la voix ou de faire face aux conséquences. Il l’appelle aussi une «salope» et le «seul mec du jeu avec lequel je n’aurais aucune hésitation» et «l’homme le plus doux du jeu».