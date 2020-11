DIX-SEPT La plus grande peur de Mingyu va déchirer votre cœur en morceaux

Que ce soit à travers leurs paroles et leurs performances ou des interviews approfondies, DIX-SEPT ne manque jamais de parler franchement de ses pensées et perspectives – positives et négatives.

Lorsque le groupe s’est ouvert sur ses peurs, Mingyu partagé un qui briserait le cœur de n’importe qui.

À l’époque où SEVENTEEN faisait la promotion de « Fear », Actualités MTV a demandé au groupe de quoi ils avaient peur. NSP a commencé sur une note légère en notant à quel point les insectes effrayants avec une quantité infinie de pattes étaient, « J’ai un peu peur des insectes avec beaucoup de pattes.«

Lorsque Mingyu a pris la parole ensuite, il était d’accord avec cette peur. « J’ai aussi peur des bugs, mais…«Il y avait quelque chose d’autre qu’il craignait beaucoup plus, cependant.

Dirigeant la question dans une direction beaucoup plus profonde, Mingyu s’est ouvert sur la peur de ne pas réussir: « … Ma plus grande peur est de ne plus pouvoir accomplir quoi que ce soit.«

Peu importe d’où vient quelqu’un dans le monde ou qui il est, tout le monde peut comprendre la peur naturelle de ne pas vouloir échouer. Entendre Mingyu – qui fait partie d’un groupe aussi prospère que SEVENTEEN – en parler est déchirant.

Le fait que Mingyu surmonte constamment ce sentiment de rester l’idole chaleureuse et aux multiples talents que Carats connaît et aime prouve à quel point il est fort.