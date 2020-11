Dix chansons qui confrontent le système et nous invitent à ne pas nous taire – Edition Pérou | 45S

Il s’agit de la troisième partie d’une série de listes musicales autour de certains des conflits sociaux les plus marqués survenus en Amérique cette année. Cela s’est produit d’abord aux États-Unis avec les mobilisations autour de Black Lives Matter, puis au Chili, la flambée sociale face aux inégalités économiques.

Désormais, ce 12 novembre, au Pérou, des marches massives auront lieu dans tout le pays contre la gestion remise en cause du gouvernement actuel et la situation politique, sociale, économique et culturelle mouvementée. La musique n’est jamais étrangère, voici donc dix chansons rock péruviennes emblématiques de la situation actuelle, revues par l’équipe et les collaborateurs de Garaje del Rock.

« Police sale » – Narcose (« première dose »)

Cette chanson n’est pas une insulte gratuite à la police, mais une récrimination pour l’hypocrisie que cette institution a toujours soulignée, attaquant et réprimant ses compatriotes qui se battent pour les droits et défendent les vrais agresseurs: les politiciens décadents qui ne sont qu’un frein pour le pays.

Même si cette chanson a été publiée en 1985, elle est toujours valable à ce jour, avec plusieurs cas de meurtres aux mains de policiers, comme le tristement célèbre Baguazo (où notre nouveau premier ministre avait un rôle de premier plan), la torture et le meurtre de Gerson Falla, l’attaque de Marty Vargas lors d’une manifestation à San Isidro, le meurtre de Fidel Flores et bien d’autres cas dans lesquels les hommes en uniforme qui devraient nous défendre font couler notre sang.

Texte de Luis Fernando Tarabay

« Le tueur de l’illusion » – Leusémie (‘Fuck the reste’)

« Le tueur de l’illusion»A été composé pendant le gouvernement d’Alberto Fujimori. Au cours de ces années, bien que ce ne soit pas si évident pour beaucoup, le Pérou était plongé dans l’un des épisodes les plus sombres de son histoire en tant que république. Ensuite Leusémie, récemment réuni en tant que groupe, a sorti cette pièce qui dépeint la déception de toute personne lorsque son bien-être, son bonheur, son désir d’aimer et avec tout cet espoir sont enlevés.

Et priez Daniel F quand il introduit le thème: «Ce pays… ce beau pays… ce pays béni… ce serait quelque chose de très beau s’il n’y avait pas cette demi-douzaine de fils de putes que nous élisons à chaque vote. Je ne pense pas que ce beau pays avec de si belles personnes mérite les autorités dont il dispose … La prochaine fois, réfléchis-y, coquilles… ».

« Le meurtrier de l’illusion » décrit l’environnement tragique et sombre qu’était autrefois le Pérou: disparitions, corruption et censure qui entouraient constamment ses habitants. Les responsables étaient ceux qui, avec leurs sourires, leurs costumes et leurs danses mortelles, faisaient du tort à leurs compatriotes. Comme dirait Daniel: «Comment coquille leurs mères! Ce sont les vrais tueurs de l’illusion.

Comme prévu, l’enjeu ne reste pas dans les regrets, mais s’accompagne d’une promesse: «J’éviterai ton ombre, je cracherai ton nom». Et il en sera toujours ainsi pour chaque « Illusion Killer » qui apparaît.

Texte: Ayrton Gamarra Dueñas

« Autonomie »– Le formulaire (‘Pour vos enfants et les enfants des autres’)

« Notre situation est toujours jusqu’à chevreuil« Avec cette phrase commence cette chanson puissante, appartenant au groupe éteint La forme, un groupe punk mélodique qui s’est fait connaître sur le circuit de Lima entre 2002 et 2010. Rui Pereira (chanteur actuel de Touristique) a été celui qui a composé ces paroles, qui plus qu’un appel à l’attention des dirigeants, est un appel à l’attention de tous les Péruviens, nous incitant à changer pour nous-mêmes afin d’améliorer le pays.

« Détruisez le système et recommencez, le changement est en vous et non dans le gouvernement …« , »Apprenez à vos enfants de bonnes valeurs, votre exemple est la clé de leurs convictions«Ce sont des phrases de cette chanson qui nous incitent à générer notre propre changement et à réfléchir à ce que nous faisons tant pour notre pays en tant que peuple avant de vouloir blâmer nos dirigeants, sachant que nous sommes ceux qui les choisissent.

Texte de Fabrizio Harim

« Plus de pouvoir » – La Sarita (‘Plus de puissance’)

Et j’ai halluciné, halluciné que j’avais du pouvoir. Une des phrases les plus emblématiques de cette formidable chanson. Il n’est pas nécessaire de remonter à 99, l’année de sa création, pour reconnaître le contexte. Les paroles tentent de capturer le rêve vers une figure idéale d’un président affamé de ce morceau de gâteau juteux qui lui permet de dominer tant d’amis, proches, étrangers, anonymes, villes, villes, entreprises, gouvernements, tout un pays, etc., etc. ,etc.

Un reflet de ce que nous avons vécu ici, dans ces régions, il y a des années. Et, évidemment, les paroles fonctionnent clairement comme une parodie de ce rêve et de cette illusion de pouvoir. Ce qui, bien qu’il ait été écrit principalement pour Alberto Fujimori, peut être associé à de nombreuses autres situations péruviennes. Un cri de satyre contre le criollismo politique, le «petit frère» et le pouvoir pour le pouvoir. Quelque chose que nous voyons aujourd’hui dans la conjoncture actuelle avec un gouvernement pourri aux griffes acérées qui n’hésitera pas une seconde à gratter n’importe quelle base pour atteindre ses vils objectifs. Comme le disait La Sarita: « Les mouches viennent manger la merde de ma main noire. » Allumons la télé et nous pouvons voir ces mouches.

Pour ma part, si jamais vous partez, cher lecteur, je vous demande d’écouter mille fois cette chanson comme pilier principal pour renforcer les rênes sur vos convictions et nous nous moquons – ensemble – de ceux qui vont bientôt succomber à ces nombreux cris. Ceux qui hallucinent ont du pouvoir et plus de pouvoir.

Texte de Ryu Endo

« Fury » – The Damn Family

La force et la force musicale du groupe de Tacna, La Maldita Familia, ne pouvait ignorer la situation actuelle du pays. Pour cette raison, ils ont sorti hier la chanson « Furia », avec un clip vidéo plein d’images de tout ce qui se passe au Pérou. Cette chanson exprime toute la fureur que les gens ressentent de voir leurs droits violés, et ce groupe nous rappelle que le combat n’est pas seulement à Lima, de Tacna ils nous laissent cette chanson de protestation forte, fraîche, actuelle, actuelle.

La voix énergique de la chanteuse de La Maldita Familia en rencontrant les paroles de la chanson et l’actualité vous raconte tout ce que beaucoup d’entre nous avaient noué dans la gorge. La chanson exprime certainement cette explosion de protestations qui se produit. «Et je suis toujours là», répète la chanson encore et encore, après des années de tant de cruauté politique, nous sommes toujours là, le Pérou n’a pas abandonné, malgré tous nos échecs nous continuons à chercher un avenir meilleur pour notre pays. « N’utilisez pas la colère, utilisez votre esprit », dans toute la chanson, cette phrase indique clairement que nous ne marchons pas pour provoquer plus de violence, que les drapeaux que nous devons lever sont ceux de la démocratie et que l’arme que nous portons est la justice. Pérou «ils ne vous verront jamais tomber».

Texte de Níckolas García.

« Ils entendront votre voix, ils entendront notre voix » – Leusémie

1985 dans l’histoire du Pérou. Alors que le candidat d’Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, a fait de son mieux pour lutter contre un jeune homme confiant, Alan García, Leusemia a sorti son premier album studio ‘Leusemia’, qui n’a pas été diffusé en raison de l’image des garçons. mauvaise nouvelle générée par les membres du groupe, un fait qui n’a pas eu d’impact négatif sur les ventes du LP, puisqu’il a été un succès total.

Leusemia, comprend des chansons rock péruviennes classiques telles que «Crisis En La Gran Ciudad», «Decapitales», «Vida Callejera», «Rata Sucia» et l’emblématique «Oirán Tu Voz, Oirán Nuestra Voz», qui dégage une colère froide et énergique contre la société. Lima la gris est décrite à la perfection et bien que près de quarante ans se soient écoulés depuis sa publication, le numéro continue de rester d’actualité avec les crises politiques constantes qui se sont produites au Pérou. «Péruanisons la patrie» disent-ils, s’ils ne vous ont jamais entendu chanter. Cependant, le moment de la révélation est proche et ils entendront enfin votre voix. Chanter dans la rue, chanter en réunion, je me verrai avec toi. Les guitares de rue élèveront la voix »

Texte de Yamil Nizama Santos

« Tricycle Pérou » – Los Mojarras («Bruits de la ville»)

Peu de choses ont changé entre les catastrophes politiques des années 90 et cette nouvelle décennie des années 20. Et malgré le fait que les idées de chaque président élu ont été diverses et même opposées, ils trouvent toujours un point commun: ils ont tous été corrompus. Il est vraiment décevant de savoir que nous élisons nos représentants dans l’espoir qu’ils profiteront à la population, et la seule chose dont ils finissent par bénéficier, c’est eux-mêmes.

Aujourd’hui, ce qui compte le plus, ce n’est pas seulement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir économique. Et savoir que cela est prioritaire avant tout provoque plus d’indignation. L’impulsion d’aller de l’avant qui est discutée dans « Triciclo Pérou » raconte la réalité de chaque Péruvien, le fort désir de travailler et de pouvoir obtenir tous les avantages que cela apporte. Mais cela donne non seulement le message de travailler pour de l’argent, mais aussi de travailler pour le pays. Les Péruviens unis peuvent construire le Pérou dont nous avons besoin, avec des dirigeants qui contribuent vraiment à y parvenir. Montez le volume et ressentez l’euphorie que transmettent Los Mojarras!

Texte de Claudia Martens

« Mettons le feu au congrès » – Vaseline (‘Black Fate’)

Jamais une chanson n’a été aussi précise pour les temps des marches et on s’en souvient à chaque fois que le Congrès fait une autre erreur grave … comme nous en avons l’habitude. Rock & roll avec une attitude punk, droit dans les veines, et avec un refrain chanté par la foule.

Ceux dirigés par Uncle Freddy nous ont présenté cette chanson avec leur premier album «Destino Negro» de 2007, et c’est un synonyme de pogo et de rébellion (je me souviens encore de leur présentation à Lima Vive Rock 2014). Malheureusement, ce n’est toujours pas sur Spotify (ils sont même rebelles pour ça) mais on l’aurait déjà mis sur notre playlist #Tomalacalle: chansons péruviennes pour se battre depuis un moment.

Texte de Gonzalo Díaz, Rock Achorao.

« L’eau » – Slash (‘Techno-Fury’)

Un bref portrait de Lima en quelques phrases. L’inefficacité politique, les contradictions socioculturelles de cette ville et l’incertitude, peut-être pas si exagérée, de survivre à la fin du mois. Soit à cause des pénuries, soit de la violence des rues.

Un riff lourd et saccadé enveloppe la chanson dont les paroles ne sont pas moins denses. L’eau, une analogie avec tout ce que nous considérons comme vital. Des besoins les plus élémentaires en attente d’être couverts aux rêves les plus humbles ou aux opportunités d’amélioration qui, au milieu de situations comme la situation actuelle, sont considérées de plus en plus loin d’être atteintes et se sentent souvent emportées par la force. «Toute la vie est une saison sèche, et nous devons lutter contre chaque goutte»

Après cette référence énergique, le sujet se termine par une phrase qui, bien que réaliste, est presque une phrase vers l’avenir, que nous espérons encore avoir le temps de changer. « Ceux qui ont atteint ce désert sans issue, jamais dans la vie n’ont pu être vaincus. »

Texte de Diego Ojeda Rivera

« Silence total » – Délires chroniques (« délires chroniques! »)

Les premiers accords de notre hymne national ouvrent cette chanson et on a l’impression que la lutte ne s’est pas arrêtée au cours des 35 dernières années. «Silencio Total», avec des paroles inspirées de la chanson «Silencio» du groupe chicha Los Shapis, est une réalité face à la déshumanisation, l’indifférence et l’injustice pendant le conflit interne, les abus des forces armées, le désespoir ou la violence. aliénation des médias de masse dans les années quatre-vingt. Tous ces sentiments actuels dans un contexte comme celui-ci.

Aujourd’hui, face à l’injustice et à la corruption, tous les Péruviens se lèvent pour ne plus jamais avoir à dire « Personne ne sait, personne ne parle, silence total! »

Texte d’Alisson Vilela, Sonidera.

Vous pouvez voir l’édition précédente de cette série de tableaux de musique sur des sujets sociaux ici.

Photo de couverture par Aldair Mejía. Suivez-le sur Instagram.