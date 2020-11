Diwali 2020: Snapchat lance plusieurs objectifs, autocollants et fonctionnalités festifs

Tendance FP13 nov.2020 16:44:09 IST

Snapchat est la dernière application à proposer des fonctionnalités spéciales avant Diwali. Dans un déploiement mondial, Snapchat a lancé plusieurs objectifs pour que les utilisateurs puissent profiter de la saison des fêtes. L’application a également publié de nouveaux packs d’autocollants, des filtres et des filtres Bitmoji. Snapchat affirme que les dernières fonctionnalités permettront aux utilisateurs de dépenser Diwali de manière intime tout en maintenant une distance de sécurité. Il y aura des camées sur le thème des fêtes ainsi qu’un traitement Snap Map sur Snapchat.

Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que les lentilles spéciales avaient été créées par des membres de sa communauté de créateurs officiels de lentilles à travers le monde. Si un objectif a été construit par un créateur officiel des États-Unis, il existe d’autres créateurs d’Italie, de Russie, de Lituanie, du Maroc et du Népal. Grâce à la réalité augmentée, les utilisateurs pourront effectuer une variété de tâches amusantes telles que «éclairer un diya avec votre doigt ou en choisissant différents modèles de Rangoli ».

Snapchat dit que les utilisateurs pourront voir la vue d’attraper «des lanternes flottantes dans le ciel et apporter des paillettes et espérer [their] alentours ».

Le communiqué mentionne que les fonctionnalités peuvent être appréciées par les Snapchatters de partout où ils célèbrent Diwali dans le monde. Pour déverrouiller les nouveaux objectifs, les utilisateurs doivent simplement les rechercher dans l’application.

Sallia Goldstein des États-Unis a créé la lentille «Diwali Lanterns» qui comprend des lanternes, des diyas et d’autres lumières spécialement conçues. Jimena Depresbiteris d’Italie a sorti la lentille «Lighting Up Diwali» où les utilisateurs doivent lever les sourcils pour activer la lentille. «Be the Light» d’Egidijus Uckuronis de Luthania fait littéralement de vous l’incarnation de la lumière.

‘A Rangoli’ de Steve Snygin de Russie présente plusieurs modèles de rangoli qui peuvent être placés à différents endroits. Il existe également un objectif « Happy Diwali » créé par Mohammed Quahbi du Maroc qui permet aux utilisateurs d’allumer des diyas sur l’application dans le domaine virtuel. Enfin, Karun Shreshtha du Népal a créé un autre objectif « Happy Diwali » qui offre également une option de diyas légers via votre téléphone.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂