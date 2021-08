Diversité et perspective de genre, les piliers de la croissance de StarzPlay

Starzplay C’est l’une des plateformes qui s’est le plus développée ces dernières années sur le marché du streaming. Elle est née en 2018 et compte déjà des dizaines de productions originales, allant des spin-offs à la série emblématique Pouvoir, Protagonisée par Omari Hardwick, et sa dernière première Talons, un drame sur deux lutteurs professionnels joués par Alexandre Ludwig Oui Stephen amell, qui a diffusé ce dimanche son épisode numéro 2.







Ce jeudi la chaîne était présente au TCA 2021 (Association des critiques de télévision) présenter non seulement Talons mais aussi ses deux prochaines premières, Famille mafieuse noire, créé et produit par 50 centimes, Oui Vallée Brillante, série avec laquelle Courteney barreur débarque sur la chaîne de télévision et la plateforme.

StarzPlay se positionne comme une plateforme de streaming

Avant de commencer les panneaux avec les moulages des trois séries, Jeffrey A. Hirsch, président et chef de la direction de STARZ et Alison Hoffman, président des réseaux domestiques chez STARZ, a donné quelques mots aux médias afin de faire connaître les piliers du développement du service. La vérité est que sa croissance s’explique en grande partie grâce à la la diversité Pourtant le perspective de genre qu’ils considèrent dans tout leur contenu.

Heels a présenté son premier chapitre le dimanche 15 août. (Photo : StarzPlay)



D’après les statistiques qu’ils ont présentées à la conférence, devant et derrière la caméra, le nombre de femmes est plus grand dans différents domaines tels que le scénario, la réalisation, la production et le jeu d’acteur. Aussi, avec le Population d’ascendance africaine, qui est également majoritaire dans tous ces domaines.

À STARZ il est très important de continuer sur cette voie de l’égalité, du respect et de créer du contenu dans lequel le public peut se sentir « identifié ». Pendant ce temps, selon les propres mots de Hirsch, Starzplay il ne voit pas les autres plateformes comme des concurrents mais, au contraire, comme un « complément ».

Black Mafia Family et Shinning Vale, deux prochaines séries StarzPlay

Le premier panel présent au TCA 2021 était celui de Vallée Brillante, une comédie d’horreur avec Courteney Cox, Greg Kinnear et Mira Sorvino. L’histoire raconte la vie d’une famille dysfonctionnelle qui emménage dans une petite maison de ville où de terribles atrocités ont été commises.

La série a un Jeff Astrof en tant que showrunner et producteur exécutif, en plus de Sharon Horgan, connu pour la production Divorce. « Ce qui m’a le plus frappé dans cette série, c’est qu’on peut passer de la comédie à la tragédie en un rien de temps. Cet équilibre m’a plu. », exprimé Barreur.







D’un autre côté, Famille mafieuse noire C’est la prochaine première de la plateforme. Le panel était composé de Curtis « 50 Cent » Jackson, Producteur exécutif, Randy huggins, showrunner et également producteur exécutif, et une partie de la distribution dirigée par Russell Hornsby, Michole Briana White, Demetrius « Lil Meech » Flenory Jr. et Da’Vinchi. Famille mafieuse noire s’inspire de l’histoire vraie de deux frères qui sont sortis des rues délabrées du sud-ouest de Détroit à la fin des années 1980 et ont donné naissance à l’une des familles criminelles les plus influentes de ce pays. C’est une histoire d’amour, de famille et de capitalisme à la poursuite du rêve américain. Il sera présenté en Starzplay les 26 septembre.