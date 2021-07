Dites-nous ce que Little Mix signifie pour vous pour avoir une chance de figurer dans un podcast avec eux. Image : RCA Records Royaume-Uni, 45secondes.fr







Voici comment participer au podcast Little Mix de 45secondes.fr en l’honneur de leur 10e anniversaire.

Mixeurs, partout dans le monde, écoutez bien, nous recherchons des recrues !

Le 19 août 2021 marque les 10 ans de Little Mix et, en l’honneur de l’occasion prestigieuse, 45secondes.fr met en place un nouveau podcast pour célébrer une décennie de l’un des plus grands et meilleurs groupes de filles de tous les temps. Le podcast présentera des interviews de Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards et d’autres icônes du monde de Little Mix.

Notre objectif est d’honorer le talent artistique de Little Mix, de découvrir tout ce qui a contribué à faire d’eux les légendes de la pop qu’ils sont aujourd’hui et de célébrer leurs incroyables réalisations. En plus des filles elles-mêmes, nous parlerons avec certains de leurs co-auteurs, stylistes et collaborateurs pour vous donner les informations Little Mix que vous avez toujours rêvé de connaître.

Little Mix ne serait pas le groupe qu’ils sont aujourd’hui sans les fans et nous voulons que vous y participiez.

Voici comment participer au podcast.

1) Enregistrez une note vocale discutant de votre moment Little Mix préféré et pourquoi il compte tant pour vous.

2) Assurez-vous d’indiquer votre prénom et d’où vous venez dans la note vocale.

3) Par exemple, ‘Bonjour, je m’appelle Sam, je viens de Londres et mon moment Little Mix préféré est…

4) Envoyez la note vocale par e-mail à [email protected]

5) Nous écouterons ensuite toutes les notes vocales et choisirons celles qui conviennent le mieux au podcast.

6) Si le vôtre est sélectionné, nous vous contacterons et vous demanderons de signer un formulaire de consentement.

7) Si vous avez moins de 18 ans, vous aurez besoin de l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur. N’envoyez une note vocale que si vous pouvez garantir que vous en aurez l’autorisation.

8) Une fois que nous aurons votre accord, la note vocale sera incluse dans le podcast !

9) Si vous souhaitez plus de détails sur la façon dont nous avons l’intention d’utiliser vos informations personnelles, veuillez consulter : https://global.com/privacy-policy/.

Nous ne pourrons pas inclure toutes les notes vocales des fans dans le podcast, alors assurez-vous de parler avec le cœur et utilisez votre temps à bon escient pour que la vôtre se démarque. Il n’y a pas de limite de temps pour les notes vocales, mais faites en sorte que vos mots comptent.

Nous avons hâte d’entendre ce que vous envoyez!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂