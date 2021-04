Dites-moi quand vous: tout sur le nouveau film Netflix

Le 1er mars, il a atteint les théâtres de tous les cinémas mexicains, Dis moi quand tu susciter un tollé parmi les téléspectateurs. Cette comédie romantique, qui suit la vie de Will (Jesús Zavala), vient d’être ajoutée récemment au catalogue de Netflix pour continuer à accroître son succès et se répandre dans le monde entier

Apparemment, dans l’industrie cinématographique mexicaine, Netflix trouvé une bonne vitrine pour rester la plateforme de choix des utilisateurs. Après le boom de Qui a tué Sara Oui Mère il n’y en a que deux, maintenant il ajoute Ce long métrage qui, en plus de raconter une histoire pleine de moments comiques, enseigne également la valeur de l’amitié en faisant le tour des lieux les plus emblématiques du pays.







« Un bourreau de travail interrompt sa vie de routine pour réaliser le rêve de son grand-père: visiter les lieux les plus emblématiques de Mexico et trouver l’amour»Décrit le synopsis publié par le géant du streaming. Will est précisément ce travailleur infatigable qui, après avoir perdu son grand-père, décide de réaliser la liste des souhaits qu’il lui a laissés, parmi lesquels tomber amoureux.

Mais, tout d’abord, le protagoniste doit se rendre à Mexico, ce qu’il réalise grâce à l’aide de sa grand-mère. Bien que, dans cette nouvelle aventure, il rencontre Dani, une jeune femme qui aspire à être une comédienne, débridée, libre et authentique qui lui fera tourner la tête.

Cependant, quels que soient ses souhaits, Will devra apprendre à gérer les quelques sentiments que Dani a pour lui. Une histoire d’amour qui émerge petit à petit, alors que les endroits les plus reculés de la capitale mexicaine en sont les grands témoins.