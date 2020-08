Tell me Why: le TEST

Les jeux vidéo ont toujours été un canal de plus pour exprimer des émotions, des sentiments, réfléchir, affronter des pensées et bien plus encore. Avec chaque jour qui passe, nous grandissons un peu plus, et cette croissance, parfois, nous encourage à jouer à des jeux vidéo pour une consommation instantanée. Combien de fois avons-nous dit: “Un seul match aujourd’hui”, “Je n’ai pas beaucoup de temps” … J’en parie beaucoup. Et plus ces situations se produisent, plus nous apprécions les jeux comme Tell Me Why. Un jeu sur lequel réfléchir, le laisser s’installer, se déconstruire … Voulez-vous savoir ce que nous avons pensé du jeu DONTNOD? Plongeons dans la vie d’Alyson et Tyler Ronan. Attention, les courbes arrivent!

Tell Me Why a été annoncé à l’E3 2019, lors de la conférence Xbox et est un titre distribué par Xbox Game Studios. DONTNOD Entertainment, le studio qui a créé Life Is Strange, est à l’origine du développement de Tell Me Why, et comme toujours, leur style artistique et narratif est indéniable à ce jour. Le studio français s’est fait un nom sur le marché du jeu vidéo en nous livrant des histoires qui ne laissent personne indifférent, et lorsque nous avons appris ce que serait Tell Me Why, nous savions que cela n’allait pas nous décevoir en nous livrant une histoire irrévérencieuse et peut-être jamais vue. dans un jeu vidéo.

Tell Me Why raconte l’histoire de deux frères jumeaux qui, après plusieurs années de séparation, se réunissent pour vendre la maison de leur mère. C’est en explorant cette maison que les émotions du passé sont ravivées, que les sentiments, les situations et les décisions sont découverts qui les mèneront à une aventure intérieure très profonde et délicate. Notre travail, jouer avec Alyson et Tyler, sera de pouvoir déchiffrer ces secrets, ces histoires et ces émotions pour arriver à la réalité de ce qui s’est passé il y a 10 ans et à la raison de leur séparation.

C’est une histoire émouvante, où les liens familiaux sont profondément enracinés, et nous nous connecterons avec les frères Ronan, leur passé et leur présent d’une manière très émouvante. De plus, il raconte la réalité Trans à la première personne avec une grande sensibilité et responsabilité, même si on ne pouvait pas attendre moins d’un titre DONTNOD.

REMARQUE: De Generation Xbox, nous pensons que Tell Me Why est un jeu qui gagne beaucoup en connaissant le moins de détails possible de l’histoire, c’est pourquoi cette revue ne contient aucun spoilers d’aucune sorte et même pas l’explication de certains mécanismes ou moments, avec le afin que le joueur puisse en profiter le plus possible et que nous valorisions les aspects les plus objectifs.

Section technique

Il y a quelque chose que DONTNOD a gagné ces années depuis la sortie de Life Is Strange, et c’est qu’avec juste une photo, on peut identifier que ce jeu a son cachet. Tell Me Why n’allait pas être moins. L’excellente direction artistique du jeu est palpable dans chacun des détails à chaque fois que nous nous promenons dans les coins de la maison Ronan, de leur ville et de l’Alaska sauvage où se trouve le titre.

Sans aucun doute, le grand atout du titre, outre son action narrative, est sa capacité artistique. Chaque détail a un sens dans les lieux, les histoires et les souvenirs ont leur marque et il semble qu’il soit exposé de manière magistrale. La contrepartie à ce stade est la performance.

Bien que ce soit un jeu qui en termes de ressources techniques ne devrait pas être abondant, nous constatons qu’il y a plusieurs problèmes lors du chargement de textures, lors de l’interaction avec certains objets et dans la physique de beaucoup d’entre eux. Le pop -l’apparition d’objets instantanément alors qu’ils devraient apparaître progressivement-, nous a accompagnés pendant presque tout le jeu, de plus, le personnage lui-même a parfois eu un autre problème d’interaction avec l’environnement. Bien sûr, contrairement aux précédents titres de la société, ce Tell Me Why est très fluide au niveau de ses temps de chargement, ce que l’on apprécie lorsqu’on change d’espace.

De la même manière, nous devons être totalement transparents. Nous avons pu jouer aux trois chapitres qui composent le jeu complet Tell Me Why, mais aujourd’hui, le 27 août, seul le chapitre 1 sera publié. Pourquoi disons-nous cela? Car il est très probable que ces problèmes d’optimisation et de performances seront polis, scellés et améliorés au moment de sa sortie officielle, dans le cas des chapitres 2 et 3.

Tell Me Why suit la ligne DONTNOD de création d’une section artistique enviable. – Partager!

S’il y a quelque chose que nous aimons aussi dans Tell Me Why, c’est sa bande originale. Quelque chose qui a aussi un cachet DONTNOD, utilisant des chansons très indépendantes pour donner des sensations – même atmosphériques – dans le jeu lui-même. Les effets sonores, à leur tour, prennent une importance vitale et -sans vouloir le gâcher-, nous aurons une mécanique d’un puzzle spécifique dans lequel nous les apprécierons beaucoup.

Il convient également de noter que le jeu est en anglais complet, avec des sous-titres en espagnol neutre.

Gameplay

Tell Me Why est un voyage narratif. Un voyage dans le passé et le présent des deux frères Ronan, qui après leur séparation en raison d’une situation traumatisante, se sont retrouvés ensemble. Mais cette nouvelle connexion leur apporte plus que du bonheur, mais ils commencent aussi à se souvenir de situations qu’ils ont vécues ensemble et qui semblent avoir été floues pendant tout ce temps.

En apprenant à connaître Tyler et Alyson, nous nous rendons compte qu’ils ont un lien beaucoup plus spécial que de simples frères et sœurs. Cette connexion vient du fait de pouvoir voir leurs souvenirs de manière plus expérientielle. Et ce détail sera le principal mécanisme du titre, rappelez-vous. Pour le mettre en comparaison avec son prédécesseur spirituel, Life Is Strange, ce mécanisme serait l’équivalent de la capacité de Max à remonter de quelques minutes dans le temps.

Nous nous retrouverons dans des situations où l’observation d’objets nous inspirera à nous souvenir de certaines situations, mais avec les frères Ronan nous pouvons aller un peu plus loin. Nous pouvons activer la mémoire de situations complètes, voir les personnes impliquées, et nous réaliserons que la mémoire est un fil conducteur que nous ne voyons pas tous de la même manière.

Le titre est un délice pour l’étude de la mémoire. Bon nombre des concepts de base des erreurs qui peuvent survenir dans ce processus mental sont enregistrés dans l’histoire et nous ont fascinés. Non seulement en les exposant dans un jeu vidéo, mais aussi en les canalisant dans les propres mécanismes du jeu.

Ce qui se passe avec le titre, c’est que cette mécanique devient presque obsolète les quelques fois où elle est utilisée. Je vais essayer de m’expliquer à travers, encore une fois, par Life Is Strange: alors qu’en LIS, nous pouvions contrôler le temps d’une certaine manière et si certaines choses se sont produites ou non, dans Tell Me Why cela ne se produit pas. En fin de compte, ce mécanisme narratif principal consistant à obtenir plus d’informations et à avancer dans le jeu ne sera pas excité par votre capacité de prise de décision, mais vous finirez simplement par appuyer sur le bouton pour voir les souvenirs pour continuer à avancer, et non parce que cela nécessite une compétence du joueur ou leur propre décision de ne pas le faire ou oui de le faire.

Bref, la mécanique devient très statique – bien qu’attrayante – au fur et à mesure que nous avançons, sauf dans certaines occasions spécifiques où le choix entre une option à retenir ou une autre est décisif.

Durée

Tell Me Why, comme on le sait, est un jeu de chapitre. Un jeu divisé en trois chapitres espacés dans le temps, conçu de manière à ce que le joueur puisse réfléchir à ce qui s’est passé, faire ses propres théories et réfléchir aux réalités d’Alyson et Tyler.

Depuis Generation Xbox, nous avons pu jouer en profondeur les trois chapitres, et chacun d’entre eux nous a pris environ trois heures de jeu, explorant chacun des espaces au maximum et prenant notre temps pour prendre des décisions.

Bien que ce soit vrai, c’est un jeu où les objets de collection ont un plus narratif, et les obtenir tous nous donnera une petite récompense. À son tour, étant un jeu décisionnel, la rejouabilité est assez élevée, nous vous conseillons donc de profiter au maximum du jeu, de l’apprécier avec soin et avec le calme qu’il mérite et d’essayer de faire preuve de sympathie avec les personnages autant que possible.

conclusion

Tell Me Why est l’un de ces jeux qui nous marquent. Un jeu sensible, énigmatique et à la fois responsable et risqué. DONTNOD a fait un pas en avant lorsqu’il s’agit de parler d’un sujet tabou – du moins dans la manière dont il est lié -, tout comme la réalité trans. La sensibilité de cette réalité en fait un projet risqué, mais elle traduit le besoin d’être visible. À son tour, il prend cette responsabilité à bon escient, pour donner à l’histoire un score de maturité supplémentaire et la fondre jusqu’à nos jours.

Malgré son excellente section artistique, il est dommage qu’il ait quelques problèmes d’optimisation, et surtout, le grand handicap des principaux mécanismes du jeu, qui bien qu’attrayants et nécessaires pour raconter l’histoire, se sentent très stagnant.

Pourtant, c’est un bon titre que nous recommandons à tout joueur qui aime ces récits visuels. Après avoir terminé le jeu, la seule chose que nous voulons dire est de remercier DONTNOD pour avoir créé des personnages uniques et raconté des histoires fantastiques mais réalistes.

** Merci à Xbox Espagne de nous avoir fourni le matériel nécessaire pour effectuer l’examen.