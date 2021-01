« Dites-moi comment 21 s’est passé »: explication du saut de 1992 à 2020

Saison 21 de « Dites-moi comment c’est arrivé », Série espagnole diffusé par La 1 depuis 2001, il sortira ce jeudi 14 janvier et en plus de continuer à raconter les événements de 1992, il passera également à 2020 et 2021 pour se concentrer sur la crise des coronavirus à travers les yeux de Los Alcántara.

D’après le synopsis de l’épisode 370 de la fiction créée par Miguel Ángel Bernardeau, année 2020 à huit heures de l’après-midi. Tout le pays s’arrête pour applaudir les agents de santé qui quittent leur peau pour lutter contre Covid 19. Parmi eux se trouve María Alcántara qui, en tant que médecin, essaie de sauver le plus de vies possible.

Ce qu’il n’imaginait pas, c’est que parmi les patients qu’ils soignent se trouve son propre père, Antonio Alcántara, qui, avec plus de 90 ans, s’accroche à la vie du mieux qu’il peut. Mercedes attend avec impatience des nouvelles comme elle se souvient avec Alba, la fille de María, les années 90. Une photo de toute la famille, en février 1992, nous fait regarder en arrière. C’est l’anniversaire d’Antonio et ses enfants ont organisé un repas surprise dans lequel, bien sûr, Mercedes ne manque pas. Mais la joie est assombrie quand, à la sortie du restaurant, Antonio subit une attaque d’un inconnu qui s’enfuit.

EXPLICATION DU JUMP TO 2020 DANS « DITES-MOI COMMENT CELA EST ARRIVÉ »

Joaquín Oristrell, le coordinateur du scénario de “Raconte-moi comment cela s’est passé», S’est entretenu avec FormulaTV et a raconté tous les détails du saut dans le temps dans la série, et a même avancé quelques intrigues de la saison 21.

Il a expliqué que cela ne faisait pas partie du projet, mais la proposition lui est venue quand il était avec ‘HIT’, «juste au moment où nous avons dû arrêter de filmer la série à cause de la pandémie. En principe, je n’étais pas dans la nouvelle saison de «Cuéntame», mais ayant cette pause, ils m’ont suggéré de soulever l’idée. C’était à la fin du mois de mars, au début du mois d’avril, alors que nous étions au moment où la pandémie faisait rage. À ce moment-là, nous avons passé toute la journée à regarder la télévision, à regarder les informations. Je me sentais même incapable d’écrire quand j’étais devant l’ordinateur. J’ai senti que tout ce qui disait autre que la pandémie n’avait aucun sens et j’ai pensé qu’une série comme ‘Cuéntame’ qui joue avec le temps, qui parle toujours dans le présent parce qu’il y a cette voix off qui nous parle du présent, parce que peut-être qu’elle pourrait raconter cette réalité ».

«J’ai écrit un pilote et je l’ai transmis à Miguel Ángel Bernardeu, qui est le producteur, je l’ai transmis aux acteurs … Nous en parlions puis nous en avons discuté avec la Televisión Española. Tout le monde a dit « mon Dieu », mais tout le monde a osé. Ma théorie est que dans la fiction, il doit toujours y avoir un risque, car s’il n’y a pas de risque, il n’y a pas d’intérêt », a-t-il ajouté.

Le premier épisode de la saison 21 de « Dis-moi comment ça s’est passé » s’intitule « De mon balcon » (Photo: La 1)

Il a également avoué que la plus grande crainte de la production était que 2020 dévore 1992. «Notre plus grande crainte était qu’une chose ne mange pas l’autre. «Cuéntame» raconte l’année 1992 en ce moment et nous voulions que le présent reçoive toute l’attention qui lui est due. 2020 et 2021 apparaissent dans tous les chapitres, car nous observons les changements qui se produisent. Dans certains chapitres, il s’agit plus d’un témoignage et seule une scène de 2020 apparaît et dans d’autres, il y a beaucoup plus de place pour le présent. D’une manière ou d’une autre, nous voulions que les deux se complètent. Dans ces multivers il y a certaines choses qui fonctionnent très bien, comme comprendre comment s’est déroulée la relation entre Toni et son fils au fil du temps, des choses qui racontent mieux les personnages du passé de ce présent que nous racontons ».

«Une autre crainte était la caractérisation pour atteindre ces âges dans les personnages. Je pense qu’il y a eu un très bon travail de maquillage et de numérisation. Il y a eu un énorme effort de la part de l’équipe de maquillage, également de la part des acteurs, car ils ont réussi à pénétrer dans ces corps avec des postures différentes et à travailler les voix. Et aussi de l’équipe de numérisation pour le rendre le plus crédible possible. Nous n’avons pas de gros budgets, mais nous avons de la volonté et de l’enthousiasme ».

Il a également précisé que Timeskip ne rompt pas l’essence de la série. «Non, parce que ‘Cuéntame’ est toujours raconté du présent. Nous avons toujours connu, depuis le début, le présent de Carlitos. Il parlait toujours à partir d’aujourd’hui. Pour beaucoup de gens, «Cuéntame» est différent de celui qui a commencé. Il y a beaucoup de personnes âgées que les événements des années 90 leur sont plus étrangers et rappellent davantage les années 60 ou 70. ‘Cuéntame’ renouvelle son audience auprès des plus jeunes car les souvenirs qui apparaissent désormais, plus liés à la musique ou à la télévision, ils sont plus proches d’eux. «Cuéntame» se transforme en fonction du temps qui est raconté ».

Oristrell a annoncé que Mercedes (Ana Duato) sera vaccinée et que les Filomena temporaires arriveront à San Genaro.