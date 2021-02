Dites bonjour à la bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder

Nous avons enfin ici la bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder. Et oui, il y a beaucoup de nouveautés.

Comme s’il s’agissait d’une apocalypse zombie, HBO nous disait qu’aujourd’hui nous aurions le nouveau Bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder. Et les garçons ont mis à exécution leur menace. La vidéo est disponible en anglais et en espagnol et dure quelques minutes.

Pendant ce temps, l’oncle Zack nous invite à voir de nombreuses images que nous n’avons pas vues dans la sortie en salles du film. Par exemple, comme on le voit dans les images qui ont un peu aperçu cette bande-annonce, nous avons un bon aperçu de Darkseid. C’est le principal méchant de l’univers DC à ce jour. En fait, c’est lui qui envoie Steppenwolf sur Terre pour les Mother Boxes.

Il n’est pas le seul à apparaître dans la bande-annonce qui n’a pas été vu auparavant. Entre autres (on vous laisse les camées) c’est le retour extrait du Joker de Jared Leto. Avec une apparence moins badass et plus folle, oui.

Cette nouvelle version de Zack Snyder est présentée, avec cette bande-annonce, comme une alternative aux trous (ou abîmes) qui ont tourmenté le film original que nous avons vu au cinéma. Des rêves laissés dans les limbes, des phrases prémonitoires qui n’étaient même pas senties. Des personnages qui sortaient et qui se sont ensuite fait bronzer aux Bahamas …

Oncle Zack a repris tout ce qui avait été enregistré, l’a recollé et a ajouté quelques scènes tournées pour l’occasion. Nous verrons le résultat dans un mois seulement. Le 18 mars. Et nous le verrons sur HBO Espagne, sans prix supplémentaire ni location premium qui en vaut la peine.

Ce film va-t-il régler les choses pour DC, ou va-t-il aggraver les choses? Dans un mois sur vos réseaux sociaux préférés.