Dites au revoir, en pleurant si vous voulez, aux films sur le PlayStation Store

Sony a décidé de changer de stratégie avec ce qui ne sont pas des jeux vidéo. À partir de septembre, vous ne pourrez plus louer ni acheter de films sur le PlayStation Store.

C’était d’abord les magasins vidéo et c’est maintenant au tour du magasin numérique Sony. Le monde du divertissement cinématographique continue de changer avec chaque jour qui passe et le dernier est que bientôt Nous ne pourrons ni acheter ni louer de films sur le PlayStation Store.

Les Japonais l’ont annoncé aujourd’hui en nous blâmant, les consommateurs. Fondamentalement, la déclaration explique que, à mesure que nous nous tournons de plus en plus vers les plates-formes de divertissement et les services de streaming, la vente et la location de films ne sont pas louées. Car bien sûr, le fait que le magasin ait un catalogue, des prix ou un design qui ne soient peut-être pas les plus jolis n’a rien à voir avec ça …

En bref, nous sommes devenus friands de Netflix, HBO, Disney +, Crunchyroll ou Amazon Prime Video, entre autres. Et pour ce faire, acheter des films uniques n’est pas quelque chose qui leur apporte trop d’intérêt. Ainsi, en définitive, le magasin cessera de proposer ce type de contenu cinéma à partir du 31 août.

Cela signifie plusieurs choses. La première est que vous pouvez toujours acheter ou louer des films dans la boutique Sony. Chacun décide où dépenser son argent, alors allez-y. La seconde est que, si vous avez acheté quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours profiter de votre produit sur PS4, PS5 et appareils mobiles.

Quant au reste des services proposés par le magasin, ils continueront d’être là pour tout le monde. L’achat de jeux, PlayStation Now et autres, ne sera pas touché. Et regardez, ils ont besoin d’un peu de rénovation pour rendre l’entrée dans le magasin plus facile, plus rapide et plus intuitive. Bien entendu, les applications des services d’abonnement continueront d’être présentes sur la plateforme. Mais ce sera notre responsabilité.