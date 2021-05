Ditch Magic for Guns dans Trigger Witch, un jeu de tir à deux sticks à venir sur PS5, PS4

Merci Handy Stick nettoyant visage Magic Plants Stick nettoyant

96% d'ingrédients d'origine naturelle Formule démaquillante, nettoie ta peau et enlève les traces de maquillage Texture solide magique qui fond au contact de la peau Convient à tous les types de peaux, quelque soit ton âge, ton genre, ou la galaxie dans laquelle tu vis Fabriqué en France (sur Terre) et VEGAN Nos ingrédients naturels magiques : -L'HUILE DE GRAINES DE CHANVRE : riche en oméga-3 et oméga-6, lutte contre la déshydratation, régénère, revitalise et raffermit la peau. Nous utilisons une huile de chanvre d'origine biologique extraite à froid, ce qui permet de conserver tous ses bienfaits. -LA POUDRE DE GRAINES DE CHANVRE : aide à éliminer les impuretés. -L'ALOE VERA : riche en vitamines, minéraux et acides aminés, l'aloe vera a des propriétés adoucissantes et hydratantes. Une routine complète pour une peau magique en 3 temps : Magic Plants, une routine inclusive, simple, pour tous, qui repose sur le pouvoir des plantes et que tu gardes près de toi. 1. Nettoie - Stick Nettoyant Visage 2. Hydrate - Gelée Hydratante Visage 3. Protège - Brume Protectrice Visage Et pour les retouches au cours de la journée, on a créé un Papier Matifiant magique nomade au chanvre et thé vert...