Distributed-First est l’avenir du travail chez Spotify – Spotify

L’avenir de notre façon de travailler est un sujet populaire dans les murs de Spotify depuis un certain temps maintenant. Notre équipe de direction défend depuis longtemps l’idée que la numérisation et la mondialisation sont des moteurs massifs pour un lieu de travail plus flexible qui convient mieux à notre groupe et à notre entreprise.

Inutile de dire que les événements de l’année dernière ont accéléré cette réflexion – et il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour passer à un modèle distribué d’abord – un lieu de travail qui n’est pas construit sur le principe que les employés doivent se réunir dans un bureau configurations de bureau.

Aujourd’hui, Spotify est fier de présenter Travailler de n’importe où (WFA), une nouvelle façon de collaborer qui permet aux Spotifiers de travailler de l’endroit où ils réfléchissent et créent le mieux. Grâce à cette mentalité de distribution d’abord, nous donnons aux employés la possibilité de choisir un mode de travail – qu’ils préfèrent travailler principalement à la maison ou au bureau – ainsi que leur emplacement géographique.

Voici notre réflexion:

Le travail n’est pas quelque chose pour lequel nos employés viennent au bureau, c’est quelque chose qu’ils faire.

L’efficacité ne se mesure pas au nombre d’heures que les gens passent dans un bureau. Au lieu de cela, donner aux gens la liberté de choisir leur lieu de travail augmentera l’efficacité.

Donner plus de flexibilité à nos employés favorisera un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et aidera également à exploiter de nouveaux bassins de talents tout en conservant les membres actuels de notre groupe.

Une structure distribuée d’abord nous mettra au défi d’améliorer nos pratiques, processus et outils de communication et de collaboration.

Alors que nous continuons d’évoluer, nous voulons nous assurer que nos espaces de bureaux le font aussi. Dans le cadre de notre Lieu de travail dynamique effort, nous réévaluons nos espaces de bureaux à travers le monde pour une durabilité, une flexibilité et un bien-être accrus afin de garantir que tous nos employés, quelles que soient leurs capacités ou leur situation, puissent travailler confortablement et efficacement. Le but ultime de notre nouvelle approche de conception est de garantir aux employés un endroit où ils peuvent se concentrer, collaborer et créer, que ce soit à un bureau, dans une salle de conférence ou dans un café.

En savoir plus sur notre philosophie sur l’avenir du travail et le WFA sur notre blog RH.