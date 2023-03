Distribuer et redistribuer les points de compétence dans Diablo 4 : voici comment fonctionnent l’arbre de compétences et la respécialisation

De nombreux fans de Diablo depuis le tout début sont très heureux que Blizzard en Diablo 4 au classique Système d’arbre de compétences est de retour, vous donnant beaucoup plus de profondeur lors de la personnalisation de vos personnages. Comment exactement vous Points de compétence distribués et comment tu plus tard redistribuer via respec nous pouvons vous dire dans ce guide.

Ce que vous devez savoir sur le système d’arbre de compétences dans Diablo 4

Une fois que vous avez atteint le niveau 2 dans Diablo 4 avec un nouveau personnage, vous pouvez Distribuer des points de compétence. Appelez simplement le panneau correspondant (sur le PC : Maj+S) et vous aimez vraiment votre arbre de compétences actuel, qui est resté relativement clair et vous permet d’apprendre et d’utiliser des compétences sans trop d’effort.

Le système est généralement considéré très intuitif, il devrait donc être facile pour vous de vous y retrouver. Pour chaque niveau que vous avez avancé, vous pouvez un ou deux points Investir dans une compétence nouvelle ou existante pour apprendre ou apprendre la compétence ou le talent associé jusqu’à un certain maximum améliorer.

D’ailleurs, vous pouvez par certains affixes gagner des rangs supplémentaires pour les compétences et les talents. Les talents sont uniques à chaque classe, donc toutes les classes en ont compétences assez similaires. Par exemple, chaque classe a une capacité qui lui permet d’esquiver brièvement les attaques ennemies.

L’arbre de compétences, ou arbre de talents, semble un peu différent pour chaque classe, mais fonctionne toujours de la même manière. devenir des talents déverrouillé de haut en bas et à l’exception de la première rangée de talents, tous les talents après un nombre spécifié de points de talent investis déverrouillé.

Une deuxième exigence pour débloquer de nouvelles lignes de talents est qu’il une connexion directe à un talent déverrouillé doit donner. Ceci est pertinent car votre arbre de talents plus tard dans plusieurs carrières va se diviser. Habituellement, vous voulez mener une carrière jusqu’au bout, débloquez les talents les plus forts pouvoir

Enfin, il est important de savoir qu’il y a des talents qui s’excluent mutuellementparce qu’ils sont tout simplement trop forts. Vous reconnaissez ces compétences à une Flèche, qui combine le talent avec un autre. Dans de tels cas, vous devez décider où il est le plus logique pour vous d’investir le point de compétence. Si vous avez fait une erreur, Respec vous aidera.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Comment redistribuer les points de compétence dans Diablo 4 : Respec expliqué

Une fonctionnalité pratique dans ce jeu d’action est la mécanique resp, qui vous permet de personnaliser les personnages tout au long du jeu et d’essayer de nouvelles compétences. Il vous est donc possible sans aucun problème, tout ou partie réinitialiser les points de compétence et redistribuerqui vous permet d’essayer de nouvelles versions.

Pour redistribuer vos points, retournez dans le panneau de l’arbre des talents (sur PC : Shift+S). En bas, vous verrez une option qui vous permet de réinitialiser tous les points. Si vous faites cela, chaque compétence sera à nouveau supprimée et vous pourrez trouver de nouveaux acheteurs pour tous les points que vous avez obtenus grâce à la mise à niveau.

Cependant, les rangs que vous avez atteints avec les compétences concernées seront également réinitialiser, nous ne recommandons donc cette étape que si vous êtes absolument sûr de vouloir recommencer. Vous devriez seulement réinitialiser les compétences individuelles mais que vous êtes par ailleurs satisfait de votre build, il existe une meilleure solution.

Cliquez plutôt avec le bouton droit de la souris sur la compétence que vous souhaitez réinitialiser via respec. Cela supprimera simplement cette capacité / ce talent tout en laissant le reste tel qu’il était. Les exceptions sont les compétences, qui s’appuient sur d’autres compétences actives. Dans ce cas, vous devez réinitialiser toute la branche de l’arbre des talents.

Jusqu’au niveau 15 vous pouvez l’essayer un peu sans aucun problème, car la réinitialisation des points de compétence ne vous coûte rien. Après le niveau 15, cependant, la protection des chiots se termine et vous devez réinitialiser pour chaque point payer de l’or. La somme augmente un peu à chaque niveau et s’additionne si vous souhaitez réinitialiser tous les points de compétence en même temps.