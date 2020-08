Dispute d’alignement: Puigdemont tourne le dos au mouvement

Il y a environ trois ans, la Catalogne a déclaré son indépendance après un référendum. Le gouvernement central espagnol répond brusquement. Plusieurs meneurs sont arrêtés. Le président régional s’enfuit à l’étranger – et rompt maintenant le conflit avec le mouvement indépendantiste.

Dans le différend sur la direction du mouvement indépendantiste en Catalogne, l’ancien président régional Carles Puigdemont a déclaré la rupture avec son parti. L’ancien chef du mouvement séparatiste a tweeté qu’il avait décidé de «rendre son livre de parti». La raison pour laquelle il a cité des désaccords sur l’orientation stratégique.

Le mouvement indépendantiste catalan a organisé un référendum le 1er octobre 2017 contre la volonté de Madrid et a même proclamé l’indépendance de la Catalogne pendant une courte période. Le gouvernement central de Madrid a alors suspendu l’autonomie de la région et destitué le gouvernement régional de ses fonctions. Puigdemont a fui le pays et a vécu en exil en Belgique depuis lors.

Ses collègues, cependant, ont été condamnés à de longues peines de prison pour émeute en Espagne. Par exemple, l’ancien vice-président catalan Oriol Junqueras a été condamné à 13 ans de prison.

Depuis la Belgique, l’ex-président régional a tenté à maintes reprises d’influencer le sort du mouvement indépendantiste, qui est resté sans direction claire depuis sa défaite en 2017. Il a eu un différend avec la direction actuelle du parti PDeCAT à ce sujet – maintenant il a déclaré sa démission.