Disponible le troisième chapitre de Welcome to Yonkiland avec Kidd Keo

Couffin Welcome to the world Eléphant

Le couffin Welcome to the world Eléphant de la marque Mamas and Papas offrira un cocon rassurant à votre bébé lors de ses premiers mois. Le style doux et contemporain de ce ravissant couffin en fera un élément de décoration de choix dans votre intérieur. Caractéristiques techniques : - Couffin en osier