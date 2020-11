Disponible le manga One Piece 995 en espagnol et GRATUITEMENT

La promesse de Kunoichi! Le nouveau manga One Piece 995 arrive en espagnol. Vous pouvez le lire GRATUITEMENT et officiellement. Le prochain 996 sera disponible le 20 novembre.

One Piece suit son histoire. Il n’y a pas de semaines de congé pour le moment, alors apprécions le travail d’Oda. Le manga One Piece 995 est chargé d’action. Les derniers chapitres ont été une action constante. Vous pouvez le lire en espagnol grâce à Manga Plus, une plate-forme qui chaque semaine, tant que nous avons un chapitre, publie le manga en espagnol officiellement et GRATUITEMENT.

Parcelle One Piece

C’est le grand âge des pirates. Gold Roger, le légendaire « roi des pirates » a laissé le « One Piece » – son trésor légendaire – caché dans une région du monde appelée « GRAND LINE » et les pirates les plus puissants s’affrontent pour le trouver. Un garçon nommé Luffy idolâtrait les pirates, en particulier Shanks, le chef d’un équipage qui visitait son village. Un jour, par accident, Luffy a mangé un « fruit du diable » du butin de Shanks.

Grâce à ce fruit, son corps est devenu caoutchouc mais il ne pourra jamais nager. Le jour où les pirates ont quitté le village, Shanks a présenté à Luffy son bien le plus précieux: son chapeau de paille. Dix ans se sont écoulés depuis ce jour et Luffy est parti en mer pour devenir le nouveau «roi des pirates». La grande aventure de Luffy commence ici!

