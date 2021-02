Disponible chez Skoda. Bosch développe une mise en garde contre la circulation

L’Allemand Bosch a développé, à travers l’un de ses nouveaux départements, un nouveau système d’alerte pour les véhicules en sens inverse. Lequel, ajoute la technologie allemande, devrait être disponible, toujours au cours du premier trimestre 2021, dans les véhicules du constructeur tchèque Skoda.

Utilisant une nouvelle application disponible dans le système d’infodivertissement du véhicule, la solution développée par l’allemand Bosch vise à avertir à la fois le conducteur dans la mauvaise direction et tous les usagers de la route, sous le risque d’un danger imminent. Ceci, avec l’alerte au conducteur du véhicule, à faire, sous la forme d’un message exprimé directement sur l’écran numérique du véhicule.

En ce qui concerne le fonctionnement de la technologie elle-même, Bosch révèle qu’elle est activée dès que le véhicule, équipé du système dans son unité principale, s’approche d’une entrée ou d’une sortie d’autoroute.

L’avertissement de voiture opposé s’affiche sur l’écran du système d’infodivertissement

A partir de ce même moment, le système envoie automatiquement la position GPS du véhicule, de manière anonyme, au cloud Bosch qui, à son tour, compare, à l’arrière, la direction actuelle du véhicule, avec la direction de déplacement autorisée.

En cas de conflit entre ces deux informations, le système alertera le conducteur qu’il est sur le mauvais chemin, en faisant clignoter une alerte sur l’écran.

La principale caractéristique de cette solution est, selon Bosch, le fait que l’avertissement se produit en quelques secondes seulement.

Pendant ce temps, Bosch et Skoda s’efforcent déjà de garantir que l’application puisse également alerter immédiatement tous les utilisateurs de la même route, les alertant sur le fait qu’ils sont potentiellement à risque, avec un véhicule dans la direction opposée. Fonctionnalité qui, ajoute Bosch, devrait être disponible plus tard cette année

«Notre objectif est de confronter le système d’alerte du conducteur au maximum de voitures – une vision qui est conforme à notre philosophie« Technology for life »», déclare le président de la nouvelle division Cross-Domain Computing Solutions. De Bosch, Mathias Pillin . Défendre que «chaque mort, chaque blessé, causé par des conducteurs qui sont dans la mauvaise voie, c’est déjà trop pour nous».

La Skoda Superb est l’un des modèles qui aura l’alerte de véhicule contre Bosch

Toujours selon le même communiqué, Skoda, pour l’instant le seul constructeur à avoir jusqu’à présent acquis la technologie, entend la rendre disponible dans ses voitures, dès le premier trimestre 2021.

«Améliorer la sécurité routière est un objectif important pour Skoda. Notre application Traffication avec avertissement au conducteur contre la route n’est qu’un pas de plus dans cette direction », déclare Michal Vondra, chef de produit de l’application Traffication de Skoda.

Cependant, et parce que, comme le dit également Bosch, «plus il y a de véhicules connectés à l’application d’alerte conducteur Bosch contre le contraire, plus le filet de sécurité invisible est étroit», le constructeur allemand est déjà en négociations avec d’autres constructeurs automobiles, afin de en faire une fonctionnalité présente dans de plus en plus de véhicules.

