Disponibilité PS5 en 2021: pourquoi attendons-nous si longtemps la 4ème vague de ventes?

À l’origine, il y avait un autre contingent Consoles PS5 prévu pour fin 2020. Après tout a communiqué Sony À la fin du mois de novembre, il est très officiel que davantage de stocks PS5 arriveront chez les détaillants avant la fin de l’année.

Il a également dit que vous devriez rester en contact avec vos détaillants locaux. Le espéré 4. Vague de vente Cependant, à la fin de l’année, il n’y avait pas de période officielle pour les nouveaux inventaires à ce jour. Certes, on pense que la console De nouveau disponible fin janvier 2021 sera, mais quelle est la raison de la longue attente?

La raison des longs délais de livraison de la PS5

Avec toute la colère qui entoure la politique d’information de Sony, qui peut certainement être étendue, beaucoup oublient que nous sommes toujours au milieu d’une pandémie mondiale qui ne facilite pas nécessairement la distribution de nombreux produits dans de nombreuses régions du monde. La logistique à l’époque de Covid-19 et une mutation encore plus agressive du virus sont susceptibles de présenter à Sony de grandes difficultés et problèmes.

Étant donné que la Grande-Bretagne est actuellement isolée du reste de l’UE et que l’entrepôt principal de Sony PlayStation est précisément là, la planification et la distribution en temps voulu des contingents PS5 est une tâche gigantesque qui est probablement difficile à gérer. Pour cette raison, Sony hésite à donner des dates fixes, car celles-ci pourraient ne pas être respectées. Après tout, il est encore difficile de prédire ou de prédire la sévérité des restrictions corona dans les prochaines semaines.

