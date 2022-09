Disparu à Lørenskog : y aura-t-il une nouvelle saison sur Netflix ?

NETFLIX

L’histoire inspirée de l’affaire Anne-Elisabeth Hagen est tendance sur la plateforme. Sachez s’il y aura ou non une deuxième saison en streaming.

©IMDBMissing in Lørenskog est un succès sur Netflix.

Oui de série en Netflix il s’agit, il y a une production norvégienne qui a réussi à attirer complètement l’attention des utilisateurs. Il s’agit de Disparu à Lørenskogle nouveau pari de la plateforme de streaming qui s’inspire d’un cas réel pour attraper avec un Histoire mystérieuse plein de théories La fiction n’a pas tardé à s’imposer parmi les tendances du catalogue et les abonnés du service ne cessent de se demander : y aura-t-il une nouvelle saison ?

Cinq épisodes de 50 minutes ont suffi pour devenir l’une des propositions les plus visitées du mois dernier dans le N rouge. Comment faites-vous? Nikolaj Frobenius et Stephen Uhlander a créé une mini-série qui reprend une affaire qui a choqué tout un pays en 2018. Du vrai genre policier et avec différents points de vue, l’émission -qui prend des licences créatives- est un véritable succès sur la plateforme qui mérite vraiment un deuxième volet.

Disparu à Lørenskog tourne autour Anne-Elisabeth Hagen, l’épouse du millionnaire Tom Hagen, dont on ne sait pas où se trouve. « Cette série fictive tourne autour des enquêteurs, journalistes et avocats qui, après l’enlèvement, ont été pris dans un tourbillon de théories, de spéculations et de rumeurs.», indique le synopsis officiel de Netflix. Et il insiste : «Alors que le mystère résiste à être résolu, les personnages découvriront jusqu’où ils sont prêts à aller pour trouver des réponses.”.

Enfin, la promotion officielle de la production conclut : «Cette série révèle à quel point nous sommes tous susceptibles de tirer des conclusions hâtives en l’absence d’une vérité définitive”. Et voici une clé qui peut déterminer la réponse à propos d’une deuxième saison. Bien que le cas réel n’ait pas obtenu de résolution, il est intéressant d’explorer toutes les possibilités concernant ce qui est arrivé à cette femme.

+ Disparu à Lørenskog : aura-t-il une nouvelle saison ?

La vérité est que même si Disparu à Lørenskog c’était merveilleux pour le public, ça n’a pas eu le même accueil pour les critiques spécialisés. Cela pourrait être un facteur pour la plateforme de streaming mettre en attente tous les plans pour un deuxième versement. Ce n’est pas tout! Bien que la première partie soit ouverte, cela se produit également avec le cas réel. Cette stagnation de l’enquête a également un impact sur la série Netflix. C’est pourquoi, bien que rien n’ait été confirmé concernant une nouvelle saison, ne se produira probablement pas.

