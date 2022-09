Disparu à Lørenskog : la véritable histoire de la sombre série Netflix

NETFLIX

Le nouveau succès de la plateforme de streaming s’inspire du cas d’Anne-Elisabeth Hagen. Apprenez tout sur le mystérieux enlèvement qui a choqué la Norvège.

©IMDBManquant à Lørenskog, le nouveau hit de Netflix.

Chaque semaine, une nouvelle fiction attire tous les regards Netflix. Cette fois, le tour a été Disparu à Lørenskogongle mini-série de seulement 5 épisodes qui durent environ 50 minutes. Depuis son arrivée sur la plateforme de streaming le 14 septembre dernier, la production captive les internautes qui veulent tout savoir sur cette série policière norvégienne. Quel est l’événement qui a inspiré l’histoire ?

Créé par Nicolaj Frobenius et Stephen Uhlander, ce titre est classé comme une option adaptée aux personnes de plus de 16 ans. Et la raison n’est pas vaine, puisque les scènes présentées tout au long de ses chapitres peuvent être quelque peu fortes. Protagonisée par Yngvild Stoen Grotmol, Henrik Rafaelsen, Christian Rubek et Victoria Ose, raconte une histoire aussi passionnante que controversée. « La femme d’un millionnaire disparaît et la police doit composer avec la presse et des informateurs trompeurs pour découvrir la vérité.», explique son synopsis officiel.

La vérité est qu’une bonne partie des spectateurs aurait pu manquer un détail : « Basé sur des événements réels”. C’était en 2018 lorsque la disparition de Anne-Elisabeth Hagen choqué tout un pays. De cette façon, Disparu à Lørenskog est apparu comme une alternative fictive qui suit de près les enquêteurs, les journalistes et les avocats qui ont été impliqués dans des théories, des spéculations et des rumeurs sans fin après l’enlèvement.

En vérité, l’intrigue s’inspire de l’affaire du couple de Tom Hagan, un homme d’affaires norvégien avec qui il vivait dans un manoir situé dans cette banlieue d’Oslo. En octobre de la même année, la femme de 69 ans a disparu de manière inattendue, bien que la police n’ait pas rendu l’affaire publique car elle était une personnalité éminente du monde des affaires. Quoi qu’il en soit, la situation est devenue connue lorsqu’une lettre de rançon est apparue demandant, en échange de sa libération, 10 millions en crypto-monnaie Monero.

Bien que rien n’indique que la porte ait été forcée, la première théorie était qu’Anne-Elisabeth Hagen avait tenté de se cacher de ses ravisseurs. Cependant, pendant un an et demi, aucun indice n’a été détecté quant à ce qui aurait pu réellement se passer. En avril 2021, La police a arrêté Tom et l’a accusé d’avoir tué ou encouragé le meurtre de sa femme. à côté d’un homme anonyme de 30 ans.

11 jours se sont écoulés jusqu’à ce que l’homme d’affaires soit libéré après avoir nié toute forme de participation à la vie de sa femme. Depuis lors, le sort d’Anne-Elisabeth n’a jamais été connu. C’est pourquoi Netflix, pour faire face à la perspective de sa nouvelle production, explique : «Alors que le mystère résiste à être résolu, les personnages découvriront jusqu’où ils sont prêts à aller pour trouver des réponses. Cette série révèle à quel point nous sommes tous susceptibles de tirer des conclusions hâtives en l’absence d’une vérité définitive”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂