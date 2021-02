Disparition à l’hôtel Cecil: réactions de la série sur la vidéo virale d’Elisa Lam

Scène de crime: disparition à l’hôtel Cecil a frappé l’écran Netflix ce mercredi et a fait sensation en démêlant le mystérieux cas de Elisa Lam. L’histoire est devenue virale en 2013 pour une vidéo qui montrait la victime quelques minutes avant de disparaître. La série a déjà donné de quoi parler et a répondu à tant de doutes. Découvrez les réactions après le lancement!

« En tant que scène de morts inattendues et d’hébergement de tueurs en série, le Cecil Hotel de Los Angeles a acquis une réputation effrayante. Le dernier chapitre de son histoire traite de la disparition mystérieuse de l’étudiante Elisa Lam », est le synopsis officiel des docuseries en quatre parties arrivées sur la plateforme.







L’étrange événement a fait le tour du monde comme l’un des les premières vidéos virales le 31 janvier 2013 (plus de 28 millions de vues sur Youtube). Une jeune fille de 21 ans d’origine asiatique a été surpris en train de monter dans un ascenseur avec un comportement très inhabituel. Après avoir été désespérée et être sortie dans le hall de l’hôtel, sa silhouette a disparu. Une recherche a commencé qui s’est terminée le 19 février, lorsque son corps a été inexplicablement retrouvé dans les réservoirs d’eau du bâtiment.







Les docu-séries ont déjà eu de bonnes répercussions de la part des critiques: IMDB lui a donné 6,2 sur 10, tandis que Rotten Tomatoes lui a donné une cote d’approbation de 57%.. « J’ai trouvé le documentaire très divertissant et intéressant à la fois qui raconte un peu toute l’enquête sur le cas d’Elisa Lam et aussi un peu sur la réputation dudit hôtel, ça vaut le détour », étaient le ton des commentaires.

De plus, les fans ont commencé à tisser des théories sur les raisons qui ont conduit à la mort de la femme asiatique. Parmi les possibilités envisagées figurent: suicide, accident, victime de toxicomanie, a été assassiné ou a même été transporté d’un portail vers une autre dimension.

L’histoire d’Elisa Lam derrière sa disparition

Leur, était la fille d’émigrants de Hong Kong à la périphérie de Vancouver, au Canada. Elle avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire et de dépression. De plus, il a été prescrit avec pour traiter ses troubles. Ses proches ont assuré qu’il avait gardé secret ses antécédents de maladie mentale et qu’il n’avait pas eu d’intentions suicidaires.