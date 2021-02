« Disparition à l’hôtel Cecil »: le lien du Black Dahlia avec le cas d’Elisa Lam

Maintenant en Netflix, « Disparition à l’hôtel Cecil»Il s’agit principalement de l’affaire Elisa Lam, qui est devenue un phénomène culturel après la publication de séquences de sécurité cryptiques en février 2013. Dans la vidéo, la Canadienne de 21 ans semble confuse et même effrayée pour sa vie alors qu’elle regarde dans un ascenseur à l’hôtel Cecil où elle a été retrouvée morte.

Au cours de quatre épisodes, « Disparition à l’hôtel Cecil« Tente d’expliquer le comportement de Leur et comment il a fini par mourir dans un réservoir d’eau sur le toit d’un immeuble du centre-ville Les anges. La série documentaire de Netflix aborde de nombreuses théories du complot impliquant la Département de police de Los Angeles, le quartier de Rangée de dérapage de Les anges et quelques suspects.

Cependant, les éminents interviewés arrivent collectivement à la même conclusion que le coroner qui a examiné le corps de Lam: décédé d’une noyade accidentelle, avec son trouble bipolaire, qui joue un rôle dans la tragédie. En résumé, Leur n’a pas été corrompu par l’énergie maléfique dans le Hôtel CecilAu lieu de cela, elle a souffert d’un épisode maniaque après ne pas avoir pris ses médicaments sur ordonnance.

Cela dit, un autre cas est venu à l’esprit des fans car il a également été référencé dans « Disparition à l’hôtel Cecil« : en cas de Dahlia noir, également connu sous son nom d’origine Elizabeth court. Qu’est-il arrivé exactement à l’actrice américaine et pourquoi est-il lié au cas de Elisa Lam? C’est tout ce que l’on sait des deux enquêtes.

LA CONNEXION DE LA DALIA NOIRE AVEC LE CAS D’ELISA LAM

Le cas d’Elisa Lam a été porté au petit écran et peut être vu sur Netflix. (Photo: capture Netflix)

En janvier 1947, Elizabeth Short, de 22 ans, a disparu après avoir été vu dans le Hôtel Biltmore au centre de Les anges. Six jours plus tard, son cadavre mutilé a été retrouvé dans la section Parc Leimert de la ville. Au fil des décennies, l’affaire de meurtre non résolue a déconcerté les enquêteurs, tout en servant d’avertissement sur les dangers de Les anges.

Environ 66 ans après la disparition et la mort de Shorts, un Canadien de 21 ans appeler Elisa Lam a également disparu au centre de Les anges, quelques jours après l’inscription au Hôtel Cecil. Son corps a été découvert environ trois semaines plus tard à l’intérieur d’un réservoir d’eau au sommet du bâtiment.

Lorsque la police a publié les images des caméras de surveillance de Leur agissant de manière erratique à l’intérieur d’un ascenseur d’hôtel, le clip est devenu viral et a déclenché des théories du complot sur ce qui est réellement arrivé au jeune voyageur. « Disparition à l’hôtel Cecil»Explore les théories les plus populaires avant de parvenir à une conclusion sérieuse sur les problèmes de santé mentale Leur.

Black Dahlia était une actrice dont le vrai nom était Elizabeth Short (Photo: Histoire)

Ça fait référence à Dahlia noir dans le programme car Shorts aurait visité le bar de Hôtel Cecil la nuit de sa disparition. Dans le épisode 3 de la série documentaire de Netflix, « Dans le trou de lapin», Les détectives en ligne identifient un suspect dans le meurtre possible de Leur, un musicien de death metal mexicain connu sous le nom de Morbide.

Le rockeur a déjà publié une vidéo de ses expériences au Hôtel Cecil, et a également publié une vidéo séparée avec des images du tueur en série Ted Bundy Oui Le dahlia noir Contexte. À propos, les détectives amateurs ont décidé que Morbide doit avoir eu une rencontre avec Leur dans le Hôtel Cecil, ils l’ont assassinée et ont ensuite mentionné le meurtre dans leur art.

Il s’avère que Morbide visité le Hôtel Cecil un an avant la mort de Leur Et il a un alibi qui efface son nom. Son intérêt pour le tristement célèbre hôtel et Le dahlia noir cela fait partie de sa personnalité artistique de death metal, plutôt qu’une indication de tendances malveillantes ou violentes. Le musicien, dont le vrai nom est Pablo C. Vergara, apparaît devant la caméra dans la nouvelle série de Netflix.

Elisa Lam a disparu et est décédée d’une manière similaire à l’affaire Black Dahlia (Photo: Netflix)

Il révèle que le harcèlement en ligne qu’il a subi après la disparition de Leur causé une tentative de suicide. C’est possible que Dahlia noir ont visité le bar de Hôtel Cecil à un moment de sa vie, mais rien n’indique qu’il était là la nuit de sa disparition. La rumeur découle d’un rapport de police du LAPD Myril Mcbride, qui a noté qu’il avait rencontré une jeune femme qui sortait d’un bar à Rue principale au centre de Les anges et a affirmé que quelqu’un avait menacé de la tuer.

Lorsque McBride vu des photos de ShortsIl ne l’aurait pas identifiée comme étant la femme à qui il s’est entretenu la nuit en question. Il convient également de noter que McBride Il n’a fait aucune référence spécifique à la Hôtel Cecil dans votre rapport; Pourtant la légende est devenue ça Shorts il a visité le lieu tristement célèbre avant de disparaître.

La femme à qui il a parlé McBride Il a également déclaré qu’il prévoyait de rencontrer ses parents cette nuit-là, ce qui contraste avec le fait que Dahlia noir il s’était séparé de sa famille. Concernant l’affaire Leur, il y a des similitudes avec les derniers jours de Dahlia noir. Les deux femmes ont visité San Diego dans les jours qui ont précédé sa mort, et les deux ont passé du temps dans un quartier miteux de Les anges.

De plus, les deux cadavres étaient nus lorsqu’ils ont été découverts. Au-delà de cela, il n’y a aucune preuve physique de connexion à Leur Oui Shortsen dehors d’un emplacement géographique spécifique dans le Californie du Sud. Cependant, ils seront à jamais liés par la mythologie du Hôtel Cecil, certainement après la sortie de la série Netflix « Disparition à l’hôtel Cecil».