Disney’s Wish dévoile le premier aperçu du personnage de Chris Pine

Disney Animation Studios était présent au CinemaCon 2023. Souhaitle prochain film original de la société, était l’une des stars du panel House of Mouse, qui a également présenté de nouveaux regards sur La petite Sirènede Pixar Élémentaireet certains projets de la 20th Century Fox.





Après le succès de Encanto et les moins populaires Monde étrangeDisney veut faire revivre la magie de ses histoires avec un film qui rappelle le meilleur de ses productions les plus classiques avec une animation nouvelle génération dans Souhaitavec Ariana DeBose, l’une des breaking stars de Steven Spielberg West Side Story.

Wish raconte l’histoire d’Asha, une jeune fille de 17 ans qui va s’allier à une boule d’énergie appelée Star, en référence aux étoiles filantes, ce qui est évidemment directement lié au titre. Le film racontera comment sont nées ces légendes magiques derrière les êtres vedettes et leur capacité à exaucer des vœux, ce qui fait partie de la mythologie Disney depuis sa création.

Aux côtés de DeBose, nous verrons Chris Pine, qui donnera vie à King Magnifico, un autre des personnages principaux du film réalisé par Chris Buck (Congelé) et Fawn Veerasunthorn, et dont le premier regard a été révélé à CinemaCon (via DiscuterFilm):

Alan Tudyk fait également partie de la Souhait casting, exprimant un personnage nommé Valentino, mais il n’y a aucune information sur son rôle dans le film. Disney a probablement encore quelques surprises liées au casting du film, les fans peuvent donc s’attendre à ce que d’autres grands noms importants soient annoncés dans les prochains mois.





Quelle est la prochaine étape pour Disney ?

Avec Marvel Studios, Lucasfilm et les films de la 20th Century Fox, Disney a un calendrier complet pour les deux prochaines années, comme d’habitude. Le mois prochain, La petite Sirène sort en salles dans le cadre des adaptations en direct de House of Mouse de ses films d’animation classiques.

Wish suivra en novembre, et il y a aussi une série prévue basée sur La princesse et la grenouille à venir cette même année sur Disney +, qui aurait été intitulé Tiana. La plateforme de streaming accueillera également la toute première émission télévisée de Disney Animation issue d’une histoire originale et non d’un spin-off. Iwájú se déroulera dans une ville nigériane futuriste, et la société s’est associée au studio Kugali pour son développement.

Il y a bien sûr un grand nombre de projets d’action réelle, y compris le récemment annoncé Vaianaune adaptation du classique des années 70 Les Aristochats et la version live-action tant attendue de Blanc comme neigeavec Gal Gadot et Rachel Zegler.

Concernant Pixar, dans quelques mois les fans du studio apprécieront la sortie de Élémentaire, qui marquera le retour de la société sur grand écran. Ils travaillent également sur un Ià l’envers suite qui est en développement depuis longtemps maintenant.

Histoire de jouet reviendra également pour un cinquième épisode, qui a suscité des réactions partagées de la part du public. Enfin, Pixar présentera sa toute première série télévisée originale, Gagner ou perdrequi suivra les péripéties d’une équipe de softball dans les jours précédents d’un match très important.