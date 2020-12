Disney’s Space Mountain va exploser dans la frontière du long métrage (rapport)

En creusant plus profondément dans la mine apparemment infinie de propriétés intellectuelles de Disney, la dernière attraction tant aimée depuis longtemps à recevoir une adaptation cinématographique sera Space Mountain, les montagnes russes emblématiques de science-fiction dans les parcs à thème de Disney, comme annoncé par Le Hollywood Reporter .

La «Tour de la terreur» de 1997 a été la première attraction de Disney à recevoir le traitement du long métrage, suivie du film de 2003 «Haunted Mansion». Cela a conduit à la transformation du grand écran « Pirates des Caraïbes » bien-aimée des parcs cette même année, qui s’est finalement étendue à six films totalisant plus d’un milliard de dollars, avec Johnny Depp dans le rôle du capitaine Jack Sparrow.

« Space Mountain » sera suivi par une série de films encore plus axés sur les attractions à venir dans le pique du développement, y compris « Jungle Cruise » de l’année prochaine, titré par Dwayne « The Rock » Johnson, et un nouveau « Maison hantée « projet mené par Katie Dippold, l’écrivain qui a réalisé le redémarrage polarisant de » Ghostbusters « entièrement féminin en 2016.

Une affiche pour le tour de Disneyland Space Mountain. (Crédit d’image: The Walt Disney Company)

Bien que ce ne soit qu’au tout début de la planification, les pluies d’astéroïdes et les météores flamboyants de Space Mountain devraient marquer une sortie en salles en direct à un moment donné dans le futur. Le scénario familial du film est écrit par Joby Harold, qui écrit et produit actuellement la série Obi-Wan Kenobi « Star Wars » pour Disney +.

Harold a contribué ses talents d’écrivain à la prochaine « Army of the Dead » de Zack Snyder et à Warner Bros. ‘ « King Arthur: Legend of the Sword. » Il a également été sollicité pour produire «Space Mountain» avec Tory Tunnell, son partenaire de travail et sa femme, sous leur bardeau Safehouse Pictures. Rideback de Dan Lin et Jonathan Eirich, la société derrière le film d’un milliard de dollars de Disney « Aladdin », coproduira.

Une peinture murale de la dernière frontière à Disneyland’s Space Mountain. (Crédit d’image: The Walt Disney Company)

Aucun détail de l’intrigue n’est disponible pour le moment, mais nous vous tiendrons au courant de tous les détails spatiaux.

L’attraction intérieure à double piste de Space Mountain a lancé pour la première fois les coureurs dans l’abîme étoilé du Walt Disney World Resort en Floride en janvier 1975.

La version de Disneyland est apparue à Tomorrowland deux ans plus tard, avec une cérémonie d’ouverture en présence de six des sept astronautes originaux de Mercury, et les montagnes russes cosmiques sont restées l’une des attractions les plus appréciées du parc à thème pendant plus de 40 ans.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.