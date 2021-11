Disney’s Predator Reboot obtient un titre officiel et une date de sortie Hulu

Dans le cadre des festivités du Disney+ Day, la House of Mouse a annoncé de grandes nouvelles pour le prochain Prédateur film. La fonctionnalité, qui est officiellement intitulée Proie, devrait tomber sur Hulu à l’été 2022. Il tournait sous le titre provisoire Crânes, conduisant à des informations selon lesquelles le film sortirait sous ce titre, mais il est maintenant confirmé qu’il est Proie.

De 10, voie Cloverfield réalisateur Dan Trachtenberg et l’écrivain Patrick Aison (Royaume, Jack Ryan), Proie sert de prequel, ayant lieu 300 ans avant le principal Prédateur séries. Il suit Naru (Amber Midthunder), une guerrière qualifiée qui protège farouchement sa tribu alors qu’un prédateur extraterrestre les chasse. Le projet a été révélé avoir terminé le tournage en septembre par le directeur de la photographie Jeff Cutter sur Instagram.

« Et c’est terminé pour Skulls ! » Cutter a écrit dans la légende, se référant au titre de travail. « Je ne peux pas remercier [Trachtenberg] assez pour m’inviter dans ce voyage épique et me confier l’aide à réaliser sa vision pour ce film ! et beaucoup d’amour à un brave équipage de Calgary pour avoir plongé la tête la première avec nous ! »

« Cela remonte à ce qui a fait l’original Prédateur travail cinématographique », a déclaré le producteur John Davis à propos de Proie dans une interview précédente de Collider. « C’est l’ingéniosité d’un être humain qui n’abandonne pas, qui est capable d’observer et d’interpréter, capable de battre une force plus forte, plus puissante et bien armée. »

Taquinant cet épisode pour qu’il soit à la hauteur de l’original, Davis a ajouté: « Ce sera, je crois, le deuxième meilleur – ou le premier … ou il pourrait être égal au premier. N’est-ce pas? J’ai l’impression que le le premier était un film merveilleux et intéressant, et je sais ce qui a fonctionné à ce sujet. J’ai l’impression que nous n’y sommes plus jamais retournés. Nous nous sommes retrouvés dans des endroits différents. Je pense que c’est un complément digne du premier. Ça va être aussi bon. »

Il s’agira de la cinquième tranche de la Prédateur série de films. Tout a commencé avec le hit original sorti en 1987 avec Arnold Schwarzenegger en tête. Après avoir obtenu un immense succès, le film a donné naissance à la franchise populaire qui est toujours en cours à ce jour. Les années précédentes ont vu les sorties de Prédateur 2 en 1990, Prédateurs en 2010, et Le prédateur en 2018. Il a également lancé le crossover Alien contre prédateur série et s’est étendu à d’autres médiums, des jeux vidéo aux bandes dessinées.

Proie devrait sortir sur Hulu à l’été 2020. La date exacte n’a pas encore été précisée. La nouvelle que le film se dirigera directement vers le streaming est un peu surprenante, bien que les streamers aient déboursé de plus en plus d’argent ces dernières années pour obtenir les droits des sorties de grands noms. ça n’aide pas non plus Le prédateur du réalisateur Shane Black n’a pas répondu aux attentes du studio en termes de performances au box-office et de critiques élogieuses lors de sa sortie en 2018. Peut-être Prédateur peut trouver plus de succès sur le petit écran. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

