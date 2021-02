Disney’s Predator Reboot Casting Rumors Tease Détails du complot

Nouveaux détails de l’histoire de Redémarrage du prédateur de Disney peut-être vient d’être révélé, grâce à quelques informations de casting. À la fin de l’année dernière, il a été révélé que 10, allée Cloverfield le réalisateur Dan Trachtenberg se chargeait du prochain film. Dans le même temps, la rumeur disait que Prédateur 5 allait avoir lieu dans le passé et «se concentrer sur les Amérindiens avant que les territoires ne soient pris par les colons américains, avec un casting des Premières Nations». Il semble que les informations d’origine viennent d’être confirmées.

Selon Alien vs Predator Galaxy, Disney’s Redémarrage du prédateur suivra « Kee, une femme Comanche qui va à l’encontre des normes et des traditions de genre pour devenir une guerrière. » L’histoire aurait lieu: « Il y a de nombreuses années – à une époque où les Européens n’avaient jamais empiété sur leurs terres », alors que « les Comanches avaient une société bien définie et des normes de genre ». Vous pouvez en savoir plus sur le scénario rumeur ci-dessous.

«Kee est très proche de son jeune frère, Taabe, qui se prépare en tant que chef. Aussi capable que n’importe quel jeune homme de la tribu, Kee a toujours été un enseignant et une source d’inspiration pour Taabe. À la manière Comanche – elle est Patsi – la sœur aînée qui a contribué à le façonner. Kee est une diseuse de vérité et a une perspicacité que les autres n’ont pas. Garçon manqué, elle veut faire ses preuves dans le monde masculin des Comanche. Quand le danger les menace tous – Kee se lance pour prouver qu’elle est aussi capable que n’importe quel jeune guerrier. «

Les dernières informations de casting pour Disney Redémarrage du prédateur confirme également apparemment les nouveaux détails de l’histoire. La production, qui devrait débuter dans la région de Calgary au cours des prochains mois, recherche: «Femme; 19 ans; Comanche. Son nom,« Kee », signifie« non »en Comanche.» Le nom aurait été gagné en raison de sa nature provocante. Les informations de casting continuent à dire.

«Aussi capable que n'importe quel jeune homme de la tribu, Kee a toujours été un enseignant et une source d'inspiration pour Taabe. À la manière Comanche – elle est 'Patsi' – la sœur aînée qui a contribué à le façonner. Kee est une vérité. Teller et a une perspicacité que les autres n'ont pas. Garçon manqué, elle veut faire ses preuves dans le monde masculin des Comanche. Lorsque le danger les menace tous, Kee tente de prouver qu'elle est aussi capable que n'importe quel jeune guerrier. «

Quant au personnage de Taabe, la nouvelle production de Predator recherche « » Male; 17 ans (à la recherche de 18 ans pour jouer plus jeune); Comanche. « La description continue en notant que le nom de Taabe signifie Soleil, » comme l’étoile dans le ciel – ce qui vous permet de connaître les attentes de la tribu pour lui. « Le personnage est en train d’être préparé pour devenir un chef un jour. Il a dû compter sur sa sœur aînée pendant la majeure partie de sa vie, mais finit par remporter une grande victoire de chasse. Ils ont bientôt une rupture dans leur relation de pouvoir.

Dan Trachtenberg initialement destiné à Disney’s Redémarrage du prédateur être une surprise totale pour les fans, mais les choses ne se sont pas passées de cette façon. Quoi qu’il en soit, le réalisateur est ravi de partager sa vision avec le public après avoir travaillé sur le projet pendant près de 5 ans. Le film de Trachtenberg ne suivra pas celui de Shane Black Le prédateur, ce qui est probablement pour le mieux. Alien vs Predator Galaxy a été le premier à rendre compte du nouveau Prédateur 5 détails.

