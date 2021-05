Disney’s Jungle Cruise obtient également la sortie de Disney Plus Premier Access

Un autre des grands films d’été de Disney obtient la sortie hybride, comme Croisière dans la jungle sortira à la fois en salles et à Disney Plus en juillet.

De Disney Croisière dans la jungle, qui devait sortir en salles l’été dernier est l’un des films qui ont réellement fait notre Films d’été les plus attendus liste. En tant que tel, je suis très heureux de voir que le film obtient la sortie hybride / jour et date.

Un peu comme Raya et le dernier dragon fait plus tôt cette année, et le prochain Veuve noire film, le public pourra choisir comment regarder The Rock en Croisière dans la jungle. Vous pouvez toujours vous diriger vers les cinémas, ou vous pouvez activer l’accès Disney Plus Premier et en profiter à la maison:

https://www.instagram.com/p/CO0Spm8l3Wx/

Inspiré par la célèbre balade dans le parc à thème de Disneyland, «Jungle Cruise» de Disney est une aventure palpitante et palpitante sur l’Amazone avec le skipper wisecracking Frank Wolff et l’intrépide chercheuse Dr. Lily Houghton. Lily voyage de Londres, en Angleterre, à la jungle amazonienne et fait appel aux services douteux de Frank pour la guider en aval sur La Quila, son bateau délabré mais charmant. Lily est déterminée à découvrir un vieil arbre aux capacités de guérison inégalées – possédant le pouvoir de changer l’avenir de la médecine. Poussé dans cette quête épique ensemble, le duo improbable rencontre d’innombrables dangers et forces surnaturelles, tous cachés dans la beauté trompeuse de la forêt tropicale luxuriante. Mais alors que les secrets de l’arbre perdu se dévoilent, les enjeux sont encore plus grands pour Lily et Frank et leur destin – et celui de l’humanité – est en jeu.

Croisière dans la jungle se lance le 30 juillet 2021.