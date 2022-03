Disneynature dévoile son documentaire Polar Bear pour Disney+

Poursuivant avec la collection du Mois de la Terre Disney+la plateforme de streaming vient de dévoiler la bande-annonce de »Ours polaire »un documentaire de disneynature qui suit une mère ours polaire qui apprend à ses petits à survivre dans l’environnement difficile que les animaux arctiques doivent endurer pour survivre. Le documentaire sera présenté en première le 22 avrilqui est le Jour de la Terre, et est raconté par deux fois nominé aux Oscars, Catherine Kener.

Dans les aperçus, nous pouvons voir comment les animaux blancs à fourrure font face à toutes sortes de défis, avec des combats d’ours, des oursons jouant ensemble et apprenant à nager, la fonte des glaces et des prédateurs à l’affût, ainsi que les conditions extrêmes de l’Arctique.

Parallèlement à la bande-annonce, Disney a également révélé qu’il étendait son soutien à Ours polaires International (PBI), une organisation qui cherche à protéger les mères et les oursons polaires, ainsi qu’à développer une nouvelle technologie pour préserver les tanières des ours polaires afin que les oursons puissent vivre et avoir une chance de vivre dans cet environnement difficile.

Le directeur général de PBI, Krista Wrighta applaudi le travail du film »Polar Bear », célébrant que Disneynature ait permis à l’organisation de participer à la réalisation de ce documentaire :

« Les films magnifiques et captivants de Disneynature sont connus pour leur capacité à toucher les cœurs et à inspirer les gens à s’en soucier. Nous sommes ravis de travailler avec une équipe aussi créative alors qu’ils racontent l’histoire d’une mère ours polaire alors qu’elle navigue dans un Arctique en mutation. Nous sommes également extrêmement reconnaissants à Disneynature et au Disney Conservation Fund pour leur généreux soutien à notre travail de protection des mères et des petits, ainsi qu’à nos autres efforts de conservation des ours polaires. »

Outre « Ours polaire », le Mois de la Terre sur Disney+ proposera d’autres documentaires sur la nature, dont le spécial » Explorateur : Le Dernier Tepui » et »La plus grande petite ferme : le retour »en plus de la bande National Geographic » Humeurs de la terre ».